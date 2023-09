Svetovni dan varnosti pacientov s sloganom Glas pacientu!

Ljubljana, 17. septembra - Danes je svetovni dan varnosti pacientov, ki letos poteka pod sloganom Glas pacientu! Aktivnosti so se začele že pred dnevi - v četrtek je potekala konferenca Posvet pacientov s strokovnjaki, v petek so številne zdravstvene ustanove organizirale dan odprtih vrat, danes zvečer pa bodo nekateri mostovi, spomeniki in druge stavbe oranžno osvetljeni.