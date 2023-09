Tajvan v bližini otoka opazil več kot sto kitajskih letal

Taipei, 18. septembra - Tajvanske oblasti so danes sporočile, da so v zadnjih 24 urah v bližini otoka zaznale 103 kitajska vojaška letala in devet ladij. Peking so pozvale k prevzemu odgovornosti za tovrstna enostranska in uničujoča dejanja ter opozorile, da se jih v prihodnje vzdrži, saj z njimi ogroža varnost v regiji.