Tajvan znova opazil kitajska letala v bližini otoka

Taipei, 14. septembra - Tajvanske oblasti so danes sporočile, da so v zadnjih 24 urah v bližini otoka zaznali več deset kitajskih vojaških letal in ladij. Po navedbah tajvanskega obrambnega ministrstva Peking izvaja skupno pomorsko in zračno vojaško usposabljanje v zahodnem Tihem oceanu, pri katerem sodeluje tudi kitajska letalonosilka Shandong.