Pregled - svet, 16. 9. (sobota)

RIM - Italijanska premierka Giorgia Meloni je v petek opozorila na nevzdržen migracijski pritisk na Italijo zaradi prihoda največjega števila migrantov v zadnjih dneh na otok Lampedusa ter EU pozvala k odzivu. Po prihodu več tisoč migrantov s čolni na Lampeduso e predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen povabila, naj se osebno prepriča o resnosti razmer, predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela pa, naj razpravo o tem uvrsti na dnevni red oktobrskega vrha EU.

RIM/PARIZ - O razmerah na Lampedusi je potekala videokonferenca notranjih ministrov Italije, Francije in Nemčije, Mattea Piantedosija, Geralda Darmanina in Nancy Faeser, ter evropske komisarke za notranje zadeve Ylve Johansson. Francoska premierka Elisabeth Borne je poudarila, da je zaradi migrantske krize čas za solidarnost z Italijo, pa tudi za ukrepanje EU.

SANTIAGO DE COMPOSTELA - Finančni ministri članic EU so se na neformalnem zasedanju strinjali, da je treba v prihodnjih tednih okrepiti pogovore o reformi evropskih fiskalnih pravil, je povedala španska ministrica za gospodarstvo Nadia Calvino. Špansko predsedstvo Svetu EU namerava kompromisni predlog predstaviti oktobra.

BENGAZI - Svetovna zdravstvena organizacija je sporočila, da so po uničujočih poplavah, ki so prizadele Libijo, identificirali skoraj 4000 žrtev. Kot je ob tem opozorila, se bo število smrtnih žrtev še povečalo, saj še vedno pogrešajo 9000 ljudi. V Libijo so začele prihajati pošiljke mednarodne pomoči, ki so tisočim ljudem ponudile rešilno bilko, čeprav je upanje, da bodo našli še več preživelih, vse manjše.

TEHERAN/WASHINGTON - Iranska revolucionarna garda je začasno pridržala očeta Mahse Amini, da bi preprečila spominsko slovesnost ob obletnici hčerine smrti, ki je v policijskem pridržanju umrla pred letom dni. Nove sankcije proti Iranu so ob obletnici v petek uvedle tudi ZDA, in sicer proti 25 iranskim predstavnikom, trem medijskim hišam in podjetju za internetno cenzuro. V Teheranu so nove sankcije ostro obsodili.

PRAGA - V češki prestolnici se je na tisoče ljudi zbralo na protestih proti vladi premierja Petra Fiale, ki ji očitajo, da bolje skrbi za v vojni prizadeto Ukrajino kot za lastne državljane. Protestniki so vlado pozivali k odstopu ter opozarjali na gospodarsko ohlajanje te članice EU. Majhna zunajparlamentarna stranka PRO, ki je organizirala protest, je na svoji spletni strani ocenila, da se je protestov udeležilo več kot 100.000 ljudi, medtem ko je češka tiskovna agencija ČTK navedla, da se jih je udeležilo 10.000.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Joe Biden je v petek govoril o veliki stavki delavcev ameriške avtomobilske industrije in med drugim dejal, da morajo vodstva treh velikih podjetij bolj pošteno deliti svoje rekordne dobičke. Napovedal je, da bo v Detroit poslal svoja sodelavca, ki bosta pomagala pri iskanju kompromisa med sindikatom in podjetji.

WASHINGTON - Posebni tožilec Jack Smith je zvezno sodnico Tanyo Chutkan zaprosil, naj bivšemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu prepove določene napadalne izjave, ker z njimi ogroža integriteto sodnega postopka, poroča Politico. Kot dodaja, je Smith prošnjo vložil že pred tednom dni, sodnica jo je objavila v petek, vendar odločitve še ni sprejela. Smith želi, da sodnica Trumpu prepove napade na tožilce, nanjo in priče v kazenskem pregonu zaradi spodnašanja izida predsedniških volitev leta 2020.

VLADIVOSTOK - Severnokorejski voditelj Kim Jong-un je prispel v Vladivostok na skrajnem vzhodu Rusije, kjer se je srečal z ruskim obrambnim ministrom Sergejem Šojgujem. Na letališču Kneviči mu je Šojgu predstavil strateške bombnike in hipersonične rakete kinžal.

WASHINGTON - Mehika je v petek ZDA izročila sina zaprtega kralja mamil Joaquina El Chapa Guzmana, Ovidia Guzmana-Lopeza, da bi se soočil z obtožbami zaradi trgovine z mamili, je sporočil ameriški pravosodni minister Merrick Garland. 32-letni Ovidio Guzman-Lopez, znan pod vzdevkom El Raton, naj bi po očetovi aretaciji pred sedmimi leti prevzel vodenje mogočnega narkokartela Sinaloa.

HONOLULU - V požarih, ki so avgusta divjali na havajskem otoku Maui, je po navedbah guvernerja te zvezne države Josha Greena umrlo 97 ljudi, to je 18 manj, kot so sprva sporočili. Oblasti še naprej pogrešajo 31 ljudi. Pred tem so oblasti navajale, da je v požarih življenje izgubilo 115 ljudi. Guverner Green podrobnosti ni navedel, najverjetneje pa se je uradno število smrtnih žrtev zmanjšalo zaradi podvajanja nekaterih podatkov o umrlih.

MÜNCHEN - Začel se je sloviti festival piva Oktoberfest, na katerem letos pričakujejo približno šest milijonov obiskovalcev. Festival bo letos trajal dva dni več kot običajno, saj so ga organizatorji podaljšali do 3. oktobra, da se bo tako zaključil na dan nemške enotnosti.