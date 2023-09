Pregled - šport, 16. 9. (sobota)

RIM - Slovenski odbojkarji so zmagoslavno končali evropsko prvenstvo. Osvojili so bronasto kolajno, potem ko so v malem finalu v Rimu po ogorčenem boju premagali Francijo s 3:2. Za Slovenijo je to že tretja zaporedna kolajna na evropskih prvenstvih, skupno pa četrta. V zadnjih letih samo enkrat ni osvojila odličja, vse prejšnje pa so bile srebrnega leska.

RIM - Odbojkarji Poljske so novi evropski prvaki. V finalu v Rimu so gladko s 3:0 ( 20, 21, 23) premagali branilce naslova, Italijane. Za Poljsko je to po letu 2009 drugi evropski naslov, z zmago pa so se Italijanom, ki ostajajo pri sedmih zlatih odličjih, oddolžili za lanski poraz na svetovnem prvenstvu na Poljskem. Poljaki, ki so v polfinalu ugnali tudi Slovenijo, so do zmage prišli lažje, kot je marsikdo pričakoval, nekaj negotovosti je ponudil le tretji niz.

LJUBLJANA/MURSKA SOBOTA/KIDRIČEVO - Nogometaši Olimpije so v 8. krogu Prve lige Telemach na prvem večnem derbiju sezone premagali Maribor z 2:1 (1:0). Nogometaši Mure in Brava so se razšli z neodločenim izidom 1:1 (1:0), Aluminij pa je izgubil proti Rogaški z 1:2 (0:2).

GUADARRAMA - Nizozemec Wout Poels je zmagovalec predzadnje, 20. etape kolesarske dirke po Španiji. Na trasi od Manzanares El Reala do Guadarrame je po 207,8 km slavil iz ubežne skupine. Skupno zmago si je danes neuradno že zagotovil Američan Sepp Kuss, ki mora le še varno končati jutrišnjo zadnjo etapo po Madridu. Prva tri mesta v skupnem seštevku bodo pripadla nizozemski ekipi Jumbo-Visma, za Kussom bosta končala drugi Danec Jonas Vingegaard in tretji slovenski as Primož Roglič.

LODŽ - Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca je v Lodžu kvalifikacijski turnir za olimpijske igre začela s pričakovanim porazom. Na prvi tekmi so jih premagale gostiteljice, Poljakinje, in sicer s 3:0. Naslednjo tekmo bodo izbranke italijanskega stratega Marca Bonitte igrale v nedeljo, ko se bodo merile z močno Italijo. Na olimpijske igre se bosta iz skupine uvrstili dve najboljši reprezentanci.

LJUBLJANA - Turkinja Zeynep Sönmez in Španka Marina Bassols sta finalistki turnirja WTA 125 Zavarovalnica Sava z nagradnim skladom 107.360 evrov v Ljubljani. Enaindvajsetletna Turkinja, ki je bila pred turnirjem v Ljubljani na 177. mestu lestvice WTA, je v polfinalu premagala najboljšo slovensko igralko Tamaro Zidanšek s 6:2 in 6:3, dve leti starejša Španka, 132. na svetu, pa je bila boljša od Romunke Miriam Biance Bulgaru s 7:5 in 7:5.

LJUBLJANA - Slovenska teniška reprezentanca je izgubila dvoboj druge svetovne skupine Davisovega pokala. V Tivoliju je morala priznati premoč Luksemburgu, ki je slavil z izidom 3:2. Slovenija se bo v naslednjem dvoboju februarja prihodnje leto borila za obstanek v drugi svetovni skupini.

EUGENE - Tina Šutej je na finalu atletske diamantne lige v ameriškem Eugenu zasedla drugo mesto, ko je s 4,81 metra postavila slovenski rekord na prostem. Po dodatnih skokih je s 4,86 m zmagala aktualna olimpijska zmagovalka Katie Moon iz ZDA, ki si je prvo mesto delila na SP v Budimpešti z Avstralko Nino Kennedy. Druga slovenska predstavnica Maruša Mišmaš Zrimšek je bila šesta na 3000 m zapreke (9:08,11). Zmagala je Winfred Mutile Yavi iz Bahrajna, ki je po doseženem času 8:50,66 sedaj druga v zgodovini v tej disciplini. Boljša je bila le leta 2018 Kenijka Beatrice Chepkoech (8:44,32).

MAGGIORA - Slovenski zvezdnik motokrosa Tim Gajser je v kvalifikacijah za veliko nagrado Italije v Maggiori zasedel četrto mesto. Presenetljivo je zmagal domačin Alberto Forato. V razredu MX2 je drugi slovenski predstavnik Jan Pancar za las ostal brez točke na 11. mestu.

ORMOŽ/LJUBLJANA/KOPER/STIČNA - Rokometaši ormoškega Jeruzalema so v 2. krogu lige NLB premagali Slovenj Gradec s 26:23 (11:11), Riko Ribnica je v gosteh premagala Ljubljano s 35:30 (16:18), Koper je bil z 31:22 (15:13) boljši od Urbanscape Loke, Krka je v gosteh premagala LL Grosist Slovan z 29:24 (15:11), medtem ko sta se ekipi Celja Pivovarne Laško in Ivančne Gorice razšli z neodločenim izidom 33:33 (17:16).

JESENICE - Sij Acroni Jesenice so v prvem krogu alpske hokejske lige s 6:1 premagali novince v tem tekmovanju RST Pellet Celje. V slovenskem obračunu dvomov o zmagovalcu ni bilo vse od prvih minut. Razmerje v strelih na gol je bilo 37:20 v korist domače zasedbe.

SINGAPUR - Španski dirkač formule 1 Carlos Sainz je bil s Ferrarijem najhitrejši v kvalifikacijah za veliko nagrado Singapurja. V prvi vrsti mu bo družbo delal Britanec George Russell, ki je z Mercedesom zaostal 72 tisočink sekunde. Drugi dirkač Ferrarija, Monačan Charles Leclerc je bil tretji z osmimi stotinkami sekunde zaostanka. Velik šok je doživelo najboljše moštvo sezone, Red Bull, ki se s svojima dirkačema ni prebilo v zadnji del kvalifikacij.

BOLOGNA/MANCHESTER/VALENCIA/SPLIT - V teniškem Davisovem pokalu je znanih šest četrtfinalistk. Ob reprezentancah Češke, Srbije in Nizozemske, ki so napredovale že po drugem krogu, so si danes v zadnjem krogu vstopnico za Malago konec novembra priborile še izbrane vrste Kanade, Avstralije in Finske.