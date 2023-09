Pregled - šport, 15. 9. (petek)

LJUBLJANA - Po prvem dnevu dvoboja Davisovega pokala druge svetovne skupine med Slovenijo in Luksemburgom v Ljubljani je rezultat izenačen na 1:1. Točki sta osvojila prvorangirana igralca obeh reprezentanc. V uvodni partiji v teniškem centru Tivoli je moral Bor Artnak priznati premoč Alexu Knaffu, ki je po dveh urah in pol igre slavil s 3:6, 7:6 in 6:2, nato pa je bil Blaž Rola boljši od Chrisa Rodescha s 7:6 in 6:2. V soboto je najprej na vrsti obračun dvojic, nato pa bosta po potrebi na sporedu še dva posamična obračuna. Zmagovalec dvoboja potrebuje tri zmage. Poleg Artnaka in Role je kapetan Slovenije Grega Žemlja v izbrano vrsto poklical še Sebastiana Dominka, ki je predviden za igri parov, ter Matica Križnika.

LJUBLJANA - Najvišje uvrščena slovenska teniška igralka na lestvici WTA, 25-letna Konjičanka Tamara Zidanšek, se je uvrstila v polfinale turnirja WTA Zavarovalnica Sava v Ljubljani z nagradnim skladom 107.360 evrov. Po dveh urah in 47 minutah igre je premagala Rusinjo Eriko Andrejevo s 6:4, 5:7 in 6:2. Zidanšek, ki na lestvici WTA zaseda 87. mesto, se bo v polfinalu v soboto pomerila s štiri leta mlajšo Turkinjo Zeynep Sönmez, 177. igralko na svetu.

Tamara Zidanšek je zadnja slovenska predstavnica na domačem turnirju, ki poteka v Tivoliju. Kaja Juvan se je poslovila danes v drugem krogu, potem ko jo je premagala Romunka Marina Bulgaru s 6:4, 6:3.

EBOLI - Slovenska reprezentanca v futsalu je s porazom začela kvalifikacije za svetovno prvenstvo. V Eboliju, med Rimom in Neapljem, jo je z izidom 3:1 premagala italijanska reprezentanca.Gole za gostitelje sta dosegla Alex Merlim v 33. in 36. minuti in Christopher Cutrupi, ki je bil natančen le nekaj sekund pred drugim golom Merlima. Poraz je v 38. minuti omilil Matej Fideršek. V prvem kvalifikacijskem oknu se bo slovenska vrsta v torek ob 18.45 pomerila še s Češko v Mariboru. Kvalifikacije, ta del se bo končal 20. decembra letos, bodo potekale po sistemu tekem doma in v gosteh, vsako reprezentanco pa tako čaka šest tekem. Slovenija se bo v skupini D merila še s Španijo.

LJUBLJANA - Saša Kolman je novi selektor slovenske ženske članske nogometne reprezentance. Novega selektorja je potrdil izvršni odbor Nogometne zveze Slovenije na dopisni seji.Kljub mladosti ima 39-letni nekdanji nogometni branilec Kolman pester trenerski življenjepis. Pred prevzemom selektorskih dolžnosti je kot glavni trener že deloval v Novi Gorici, bil pa je tudi glavni trener v Avstraliji, kjer je vodil mladinsko in nato člansko zasedbo ekipe South Melbourne. Leta 2019 je prevzel dolžnosti vodje nogometne akademije slovitega španskega Reala Madrida v Združenih arabskih Emiratih.

Kolman bo debitiral na klopi ženske reprezentance že naslednji petek, ko bo Slovenija začela tekmovanje v ženski ligi narodov B, v kateri se bo pomerila s Češko, Belorusijo ter Bosno in Hercegovino.

LJUBLJANA - Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 1. kroga lige ICEHL po podaljšku izgubili z ekipo Black Wings Linz z 2:3. Za domače sta zadela Kristjan Čepon in Žiga Mehle. V drugem krogu bodo Ljubljančani v nedeljo gostovali pri dunajski Vienni Capitals.

ISCAR - Italijan Alberto Dainese je zmagovalec 19. etape kolesarske dirke po Španiji. V 177,1 km dolgi ravninski trasi od La Bazene do Iscarja je bil 25-letni Italijan najboljši po sprintu glavnine. Drugo mesto je zasedel še en Italijan Filippo Ganna, tretji pa je bil Nizozemec Marijn van den Berg.

V skupnem seštevku ni prišlo do sprememb. Vodi Američan Sepp Kuss, njegov moštveni kolega, slovenski as Primož Roglič je tretji z zaostankom 1:08 minute. Drugi je ob popolni prevladi Jumbo-Visme Danec Jonas Vingegaard s 17 sekundami zaostanka.Najboljši Slovenec v etapi je bil Matevž Govekar, ki je bil 19. Primož Roglič je kljub padcu, ki je razpolovil glavnino, končal v času zmagovalca in ohranil položaj v skupnem seštevku s 70. mestom. Jan Tratnik in Domen Novak sta zasedla 141. in 142. mesto.