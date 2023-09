Pregled - svet, 15. 9. (petek)

BENGAZI - V poplavah v najbolj prizadetem mestu Derna na vzhodu Libije, kjer pogrešajo več tisoč ljudi, so reševalci peti dan nadaljevali iskanje morebitnih preživelih. V katastrofalnih poplavah, ki so v morje odnesle cele soseske, je po različnih podatkih umrlo med 6000 in 11.000 ljudi. ZN za nujno pomoč za 250.000 ljudi potrebujejo 71 milijonov dolarjev.

BRUSELJ - Evropska komisija se je odločila, da ne bo podaljšala omejitev uvoza žita iz Ukrajine v pet vzhodnih članic EU, ki se iztečejo opolnoči, češ da so ukrepi prispevali k izboljšanju razmer na trgih peterice držav. Ukrajina se je medtem zavezala, da bo nadzorovala izvoz svojega žita v EU. Poljska in Madžarska sta že napovedali, da bosta prepoved kljub temu podaljšali.

BRUSELJ/LONDON/WASHINGTON - EU je pred sobotno obletnico smrti 22-letne Iranke kurdskega porekla Mahse Amini sprejela nove sankcije proti štirim predstavnikom Irana in šestim iranskim institucijam. Nove sankcije so ob obletnici sprejeli tudi v Združenem kraljestvu in ZDA.

WASHINGTON - V ameriški zvezni državi Delaware so v četrtek vložili obtožnico proti sinu predsednika ZDA Joeja Bidna, Hunterju Bidnu. Obtožujejo ga kršitev zakona o strelnem orožju, saj da je pri nakupu orožja navedel napačne informacije in namerno zatajil odvisnost od drog. Obtožnica proti Hunterju Bidnu je bila sicer pričakovana, saj je pred tem propadel dogovor s tožilstvom.

STOCKHOLM - V več mestih po Evropi so potekali podnebni protesti mednarodnega gibanja Petki za prihodnost. Mladi so na protestnih shodih zahtevali aktivnejše delovanje politike v boju proti segrevanju ozračja. V Nemčiji so shodi potekali v skoraj 250 krajih.

DETROIT - Sindikat delavcev v ameriški avtomobilski industriji je istočasno začel stavko v treh tovarnah proizvajalcev avtomobilov v ZDA, znanih kot Detroitovi veliki trije. Skupna stavka General Motors (GM), Stellantisa, ki izdeluje avtomobile 14 znamk, med njimi vozila Chrysler, in Forda poteka prvič v zgodovini, od nje je prišlo zaradi neuspelih pogajanj o novi kolektivni pogodbi.

RIJAD - Unescov odbor za svetovno dediščino je odločil, da svetovno dediščino v ukrajinskih mestih Kijev in Lvov uvrsti na Unescov seznam ogrožene svetovne dediščine. Kot razlog za to potezo je Unesco navedel ogroženost zaradi vojne.

KIJEV - Ukrajinska vojska je sporočila, da je ponovno zavzela vas Andrijivka v bližini mesta Bahmut v regiji Doneck na vzhodu Ukrajine. Delne uspehe naj bi dosegla tudi na območju bližnje vasi Kliščivke, ruskim silam pa naj bi med spopadi zadala precejšnje izgube.

BRUSELJ - Evropska komisija je uradno odpravila poseben mehanizem preverjanja stanja v pravosodju in boju proti korupciji v Romuniji in Bolgariji. Mehanizem, poznan tudi po okrajšavi CVM, je bil prvič in doslej edinkrat uveden ob vstopu Bolgarije in Romunije v EU 1. januarja 2007.

DUBLIN- Irska komisija za varstvo podatkov (DPC), ki deluje v imenu EU, je kitajskemu družbenemu omrežju TikTok izrekla 345 milijonov evrov globe zaradi kršenja pravil o ravnanju s podatki mladoletnih uporabnikov. Družba TikTok je v odzivu sporočila, da so potrebne ukrepe za odpravo kršitev večinoma sprejeli še pred začetkom preiskave leta 2020.

SOČI - Ruski predsednik Vladimir Putin je na srečanju z beloruskim kolegom Aleksandrom Lukašenkom zagovarjal rusko sodelovanje s Severno Korejo in vztrajal, da to nikogar ne ogroža. Lukašenko pa je Putinu predlagal, da Moskva in Minsk vzpostavita tristransko sodelovanje s Pjongjangom.

VLADIVOSTOK - Severnokorejski voditelj Kim Jong-un si je v okviru večdnevnega obiska v Rusiji v mesto Komsomolsk na Amurju na skrajnem vzhodu Rusije ogledal tovarno vojaških letal in druge opreme. Moskva je medtem sporočila, da v času obiska Kima v Rusiji ni bil podpisan noben sporazum.

RIGA - Parlament v Rigi je potrdil novo vlado, ki jo bo vodila dosedanja ministrica za socialne zadeve Evika Silina. Kot druga ženska na čelu vlade v zgodovini te baltske države, je nasledila strankarskega kolega Krišjanisa Karinša, ki je odstopil sredi avgusta.

BOGOTA - V 92. letu starosti je umrl kolumbijski slikar Fernando Botero, ki je s slikanjem debelušnih človeških figur in natančno uporabo barv obveljal za enega najbolj poznanih umetnikov Latinske Amerike, ki je razstavljal po vsem svetu. "Umrl je slikar naše tradicije, vrlin in napak," je ob umetnikovi smrti zapisal kolumbijski predsednik Gustavo Petro.

PARIZ - Ameriški tehnološki velikan Apple je sporočil, da bo posodobil pametne telefone iPhone 12 francoskih uporabnikov, potem ko so francoske oblasti zaradi preseženih ravni sevanj, ki jih oddajajo te naprave, odredile njihov umik iz prodaje. Tako Apple kot Pariz zagotavljata, da sevanje ne ogroža zdravja.

BUKAREŠTA/DUNAJ - Romunski premier Marcel Ciolacu je v četrtek zagrozil, da bo proti Avstriji sprožil postopek pred Sodiščem EU, če bo Dunaj še naprej blokiral vstop Romunije v schengensko območje. Kljub temu je avstrijska ministrica za evropske zadeve Karoline Edtstadler ponovno zagovarjala blokado širitve schengna.

BRUSELj - Evropska komisija je odobrila prilagojeno različico cepiva proti covidu-19 ameriškega farmacevtskega podjetja Moderna, ki je namenjeno zaščiti pred podrazličico novega koronavirusa omikron XBB.1.5. To je drugo prilagojeno cepivo za zaščito pred to podrazličico omikrona, ki ga je odobrila. V začetku meseca je odobrila cepivo Pfizer-BioNTecha.

TIRANA - Predstavniki Sveta EU, Evropske komisije in albanske vlade so podpisali nov sporazum o operativnem sodelovanju pri upravljanju meja med Albanijo in Evropsko agencijo za mejno in obalno stražo Frontex. Okrepljeno sodelovanje naj bi prispevalo k upravljanju nezakonitih migracij in preprečevanju čezmejnega organiziranega kriminala.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Joe Biden je v četrtek na položaj posebne predstavnice ZDA za gospodarsko obnovo Ukrajine imenoval nekdanjo ministrico za trgovino Penny Pritzker, državni sekretar Antony Blinken pa je naznanil dodatne sankcije proti Rusiji zaradi vojne proti Ukrajini.

BOSTON - Pametno stranišče, ki prepozna osebo na podlagi njenega "analnega odtisa", je prejelo satirično nagrado Ig Nobel, ki jih podeljujejo za deset najbolj nenavadnih ali trivialnih dosežkov v znanosti. Nagrajeno stranišče, katerega glavni namen je iskanje znakov bolezni, so razvili na kalifornijski univerzi Stanford v ZDA.