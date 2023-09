Primorske novice o zgodovini Primorske (16. 9.)

Koper, 15. septembra - Denis Sabadin v komentarju Od ponosa do razočaranja piše o sobotni 76. obletnici vrnitve Primorske k matični domovini. Avtor meni, da bo, ko se bodo Primorke in Primorci z vseh vetrov, raznih ideoloških nazorov in političnih prepričanj zbirali na prireditvi v Opatjem selu, v zraku čutiti ponos in čast, ki ju Primorska goji do svoje zgodovine.