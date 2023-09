Večer o begunskem valu (16. 9.)

Maribor, 15. septembra - Elizabeta Planinšič v komentarju Poti in ovire prebežnikov piše o novem begunskem valu s katerim se sooča Evropa, ki znova beleži z rekordne številke beguncev. Avtorica meni, da bo treba najti enotne rešitve, kajti rešitve, kot so relokacija in kvote za sprejem beguncev, ki so preveč odvisne od vsake od članic, za zdaj uspeha niso prinesle.