Štirje astronavti po šestih mesecih v vesolju nazaj na Zemlji

Cape Canaveral, 4. septembra - Po približno šestih mesecih bivanja na Mednarodni vesoljski postaji (ISS) so se štirje astronavti - dva Američana, Rus in astronavt Združenih arabskih emiratov - danes varno vrnili na Zemljo, je sporočila ameriška vesoljska agencija Nasa. Njihova pot od ISS do morja ob obali Floride je trajala približno 17 ur, poroča nemška tiskovna agencija dpa.