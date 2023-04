V Srbiji pridržali 12 osumljenih pedofilije

Beograd, 6. aprila - Srbska policija je v nadaljevanju akcije Armagedon pridržala 12 oseb, ki jih sumijo pedofilije in posedovanja vsebin, povezanih z otroško pornografijo, so v sredo sporočili s srbskega ministrstva za notranje zadeve. V Srbiji so v zadnjih 13 letih v sklopu akcije vložili kazenske ovadbe zaradi otroške pornografije proti več kot 200 osebam.