Po silovitem neurju iz Libije poročajo o več tisoč žrtvah

Tripoli/Bengazi, 12. septembra - Močno neurje Daniel je v Libiji, ki jo je doseglo v nedeljo in povzročilo uničujoče poplave, prizadelo na tisoče ljudi. Po podatkih tako mednarodno nepriznane vlade na vzhodu države kot vlade v Tripoliju je samo v mestu Derna število mrtvih preseglo 2000, na tisoče pa je pogrešanih. EU, Italija in Turčija so medtem že napovedale pomoč.