S pokopališča v Kolumbiji izginilo truplo šefa ekvadorske mamilarske združbe

Bogota, 14. septembra - V Kolumbiji so neznanci izkopali in ukradli truplo Juniorja Roldana, nekdanjega vodje ekvadorske mamilarske združbe Los Choneros, je v sredo sporočila policija. Njegovo truplo je izginilo le nekaj mesecev po tistem, ko so ga pokopali na obrobju kolumbijskega mesta Medellin.