Ekvador pretresle eksplozije in zajetje talcev v zaporih

Quito, 1. septembra - Ekvadorsko prestolnico Quito so v četrtek pretresle eksplozije ročnih bomb in dveh avtomobilov bomb, ki pa niso terjale žrtev, so sporočile oblasti. Šlo naj bi za demonstracijo moči kriminalnih tolp. Nekaj ur zatem so zaporniki v šestih zaporih po državi za talce vzeli skupno 57 paznikov in policistov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.