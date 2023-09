V Podbrezjah dogodek za povečanje uporabe lokalnih živil v javnih zavodih

Kranj, 13. septembra - V Mestni občini Kranj želijo v prehrano javnih zavodov vključiti čim več ekoloških in lokalno pridelanih živil. Da bi ta proces pospešili in vzpostavili povezave med deležniki, so v torek na kmetiji Matijovc v Podbrezjah organizirali dogodek, na katerem so se lokalni ponudniki predstavili zainteresiranim javnim zavodom.