V Kranju se začenja festival Eko teden

Kranj, 20. marca - Kranjska občina skupaj z različnimi društvi in zavodi v tednu pred in po tradicionalni čistilni akciji pripravlja festival Eko teden. Začel se bo drevi s pogovorom o okoljskih rešitvah in problematiki varovanja okolja v mestu. Do 30. marca se bo zvrstilo več delavnic, predavanj in razstav.