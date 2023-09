Pregled - šport, 12. 9. (torek)

RIM - Slovenija bo v polfinalu evropskega prvenstva v odbojki v Rimu igrala s Poljsko. Poljaki so danes v četrtfinalu v Bariju v štiri nizih s 3:1 v nizih premagali Srbe. Drugi par bo Francija - Italija, potem ko so Italijani v zadnjem četrtfinalu po dramatičnem razpletu s 3:2 ugnali Nizozemce. Polfinalna obračuna bosta na sporedu v četrtek.

LJUBLJANA - Prireditelji ženskega teniškega turnirja WTA Zavarovalnica Sava Ljubljana so odpravili težave na osrednjem igrišču na Trgu republike. V sredo sta načrtovana dva dvoboja: najprej en posamični nato pa še dvoboj dvojic. Slovenke bodo naslednjič igrale v četrtek. Danes sta se Tamara Zidanšek in Kaja Juvan uvrstili v drugi krog. Prva je ugnala Čehinjo Michaelo Bayerlovo, drugi pa je dvoboj po treh igrah predala prav tako Čehinja Gabriela Knutson. V drugem krogu bo igrala tudi Pia Lovrič, ki je zmagala v ponedeljek.

MALMÖ - Slovenska ženska namiznoteniška reprezentanca se je po porazu s Hrvaško z 0:3 v skupini B poslovila od letošnjega ekipnega evropskega prvenstva v Malmöju. Izbranke Gregorja Komaca so praznih rok ostale tudi na prvi tekmi proti Romuniji. Dvoboje so izgubile Lea Paulin, Sara Tokić in Ana Tofant.

BEJES - Danski as Jonas Vingegaard je zmagovalec 16. etape kolesarske dirke po Španiji. Na trasi od Liencres Playe do Bejesa je bil po 120,1 km najboljši po samostojnem napadu na zadnjem vzponu. Njegov ekipni kolega pri Jumbo-Vismi Američan Sepp Kuss je po desetem mestu v etapi ohranil vodstvo v skupnem seštevku. Še tretji kolesar Jumbo-Visme, slovenski as Primož Roglič pa je po današnjem osmem mestu skupno izgubil eno mesto in je tretji. Kuss ima po novem le še 29 sekund naskoka pred Vingegaardom, Roglič zaostaja 1:33 minute.

SIENA - Sezona cestnega kolesarstva 2023 se počasi bliža koncu, a prvi kolesar sveta Tadej Pogačar dodaja nove dirke na jesenski koledar. Odpravil se bo v Italijo saj bo ta četrtek nastopil na dirki Coppa Sabatini.

LJUBLJANA - Vlada je na seji vladnega odbora danes podala soglasje predlogu dopolnila k predlogu novele zakona o Bloudkovih priznanjih. Z njim predlaga, da bi priznanja prejeli tudi športniki, ki so dosegli vrhunske mednarodne rezultate v času pred uveljavitvijo predlaganega zakona, a nagrade še niso dobili, je vlada zapisala v sporočilu za javnost.

LJUBLJANA - Slovenski vaterpolisti so dobili nasprotnike za evropsko prvenstvo 2024, ki ga bo med 3. in 16. januarjem prihodnje leto gostil Izrael. V diviziji II se bodo v skupini D pomerili z Nizozemsko, Romunijo in Slovaško. Sistem tekmovanja je nekoliko zapleten. Iz skupin A in B se v četrtfinale neposredno uvrstita prvi dve ekipi. Tretja in četrta pa bosta za četrtfinale igrali v osmini finala z najboljšima reprezentancama skupin C in D.

VELENJE - Nekdanji slovenski rokometni reprezentant Roman Pungartnik je novi športni direktor Gorenja Velenja, so štirikratni državni prvaki sporočili v izjavi za javnost. Zapisali so, da je 52-letni strokovnjak podpisal triletno pogodbo. Pred tem je to funkcijo opravljal David Miklavčič, ki pa mu je pogodba potekla.

LJUBLJANA - Nogometaši z današnjimi tekmami končujejo nastope v septembrskem ciklu kvalifikacij za evropsko prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Nemčiji. Strelsko najbolj razpoloženi so bili Španci in Belgijci, ki so s 6:0 ugnali Ciprčane oziroma s 5:0 Estonce. Tekma med Romunijo in Kosovom je bila za eno uro prekinjena zaradi diskriminatornih vzklikov in transparentov.

LJUBLJANA - Neodvisno sodišče je nekdanjo številko ena ženskega tenisa, Romunko Simono Halep, kaznovalo s štiriletno prepovedjo igranja zaradi kršenja protidopinških pravil, je danes potrdila komisija za integriteto pri Mednarodni teniški zvezi. Igralka je že napovedala pritožbo.

MADRID - Afera poljub v španskem nogometu z odstopom predsednika zveza Luisa Rubialesa še nikakor ni zaključena. Tožilstvo je uvedlo preiskavo zaradi spolnega napada in 46-letni Španec se mora v petek prvič zglasiti na zaslišanju na sodišču, so danes potrdili španski pravosodni organi. O tem, ali bo moral Rubiales zaradi nesoglasnega poljuba Jenni Hermoso na zatožno klop, bo odločil preiskovalni sodnik.

BRUSELJ - Nathan Van Hooydonck, pomočnik Primoža Rogliča, Wout van Aerta in Jonasa Vingegaarda v kolesarski ekipi Jumbo-Visma, se je poškodoval v prometni nesreči v domačem Kalmhoutu severno od Antwerpna. Čeprav so bile sprva informacije drugačne in naj bi bil Belgijec v kritičnem stanju, je njegova ekipa na družbenem omrežju X sporočila, da je pri zavesti in se ni huje poškodoval.