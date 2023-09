Pregled - svet, 12. 9. (torek)

TRIPOLI/BENGAZI - Močno neurje Daniel je v Libiji, ki jo je doseglo v nedeljo in povzročilo uničujoče poplave, prizadelo na tisoče ljudi. Po podatkih tako mednarodno nepriznane vlade na vzhodu države kot vlade v Tripoliju je samo v mestu Derna število mrtvih preseglo 2000, na tisoče ljudi pa je še vedno pogrešanih. Poleg Derne so prizadeta tudi druga mesta na vzhodu oziroma severovzhodu Libije. EU, Italija in Turčija so že napovedale pomoč prizadeti državi.

MARAKEŠ - Reševalci v Maroku po katastrofalnem potresu bijejo bitko s časom pri iskanju pogrešanih. Številna območja so namreč po potresu težko dostopna. Po zadnjih podatkih je petkov potres z magnitudo 6,8 terjal najmanj 2901 smrtno žrtev, približno 5530 ljudi pa je bilo poškodovanih. Potres je uničil celotne vasi ob vznožju gorovja Atlas. Maroškim reševalcem pri iskanju pogrešanih pomagajo ekipe iz Španije, Velike Britanije, Katarja in ZAE.

ATENE/STRASBOURG - Na območjih osrednje Grčije, ki so jih prizadele poplave, vodostaji rek še naprej upadajo. Kljub odtekanju poplavnih voda pa ostaja zaprta glavna avtocesta med Atenami in Solunom, tudi železniški promet in oskrba z električno energijo sta ponekod še motena. Grški premier Kiriakos Micotakis se je s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen pogovarjal o pomoči EU za odpravo posledic ujme. Po njenih besedah bi Grčija za pomoč ob poplavah lahko pridobila do 2,25 milijarde evrov evropskih sredstev.

STRASBOURG - EU mora ob vse pogostejših ekstremnih vremenskih pojavih ne le krepiti zmogljivosti odzivanja, ampak zagotoviti večjo odpornost pred naravnimi nesrečami, je v Evropskem parlamentu dejal evropski komisar Janez Lenarčič. Opozoril je, da omejeni proračun za civilno zaščito EU ne zadostuje, za zaščito ljudi je potrebnih več finančnih sredstev.

STRASBOURG - Evropski parlament je podprl instrument za krepitev evropske obrambne industrije s skupnimi javnimi naročili (EDIRPA). Ta bi članicam do konca leta 2025 omogočil skupne nakupe vojaške opreme v vrednosti 300 milijonov evrov, EU pa bi financirala do 20 odstotkov ocenjene vrednosti skupnega nakupa. Instrument mora sedaj potrditi še Svet EU.

STRASBOURG - Ob pričakovanjih glede širitve EU na Zahodni Balkan mora biti EU pripravljena na reforme, je dejala predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola. Kar deluje za sedemindvajseterico, po njenih besedah namreč ne bo nujno delovalo tudi za večjo EU, ključno pa mora ostati zavedanje, da je Evropa močnejša in varnejša, če je večja.

VLADIVOSTOK - Slabitev ruske valute rubelj ni nepremostljiva težava, je na vzhodnem gospodarskem forumu ocenil ruski predsednik Vladimir Putin. Ob tem je ocenil, da stanje zahteva skrbno analizo ruske vlade, centralne banke in drugih pristojnih finančnih organov. Poleg tega je zavrnil navedbe Kijeva glede vojnih uspehov protiofenzive in zagotovil, da se bodo vrnili k pogajalski mizi šele po priznanju zasedenih območij kot ruskih.

VATIKAN/PEKING - Papežev posebni odposlanec za vojno v Ukrajini Matteo Zuppi se bo od srede do petka mudil na obisku na Kitajskem, so sporočili iz Vatikana. Dodali so, da naj bi Zuppi, ki je sicer tudi nadškof Bologne in predsednik italijanske škofovske konference, v Pekingu iskal načine za doseganje pravičnega miru in podporo humanitarnim pobudam.

WASHINGTON - Republikanski predsednik predstavniškega doma kongresa Kevin McCarthy je odobril začetek preiskave za ustavno obtožbo proti predsedniku ZDA Joeju Bidnu. Pojasnil je, da se bo preiskava osredotočila zlasti na obtožbe o domnevni zlorabi pooblastil in korupciji. Bela hiša je potezo obsodila in jo označila za skrajno politiko v najhujši obliki.

JERUZALEM - Izraelsko vrhovno sodišče je začelo obravnavo peticij proti ključnemu delu sporne pravosodne reforme, ki vrhovnemu sodišču odvzema možnost ukrepanja proti vladnim odločitvam. Ta del je skrajno desna vlada premierja Benjamina Netanjahuja v parlamentu sprejela julija. Ob tem se je pred sodiščem zbralo več deset nasprotnikov sporne reforme.

BRUSELJ - Evropska komisija je predstavila predloga svežnjev ukrepov za olajšanje poslovanja evropskih malih in srednje velikih podjetij v trenutnem gospodarskem okolju ter ukrepov za zmanjšanje stroškov izpolnjevanja davčnih predpisov za velika čezmejna podjetja v EU. Z njimi naj bi okrepila konkurenčnost podjetij v uniji.

STRASBOURG - Evropski parlament je podprl imenovanje Bolgarke Iliane Ivanove za novo evropsko komisarko za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade. 47-letno ekonomistko je predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen za kandidatko za evropsko komisarko predlagala konec junija, potem ko je maja s položaja odstopila Marija Gabriel, ki se je vrnila v bolgarsko domačo politiko.

VARŠAVA/KIJEV - Poljska vlada se je odločila, da bo enostransko podaljšala omejitve uvoza ukrajinskega žita, tudi če se EU za podaljšanje ne bi odločila. Poljska je prav tako ponovno pozvala Bruselj, naj podaljša omejitve, ki se sicer iztečejo 15. septembra. Ukrajinski premier Denis Šmihal je medtem opozoril, da Kijev razmišlja o pravnih ukrepih proti odločitvam Varšave.

PARIZ - Svetovno povpraševanje po nafti, plinu in premogu bo vrhunec doseglo še v tem desetletju, je za časnik Financial Times ocenil vodja mednarodne agencije za energijo (IEA) Fatih Birol. Kot je dodal, se to dogaja prej, kot so predvidevali, poleg tega pa bo svet na pragu zgodovinske prelomnice, saj je pričakovati tudi vrh izpustov toplogrednih plinov.

ŽENEVA - Mednarodna trgovina ostaja globalizirana, a se pojavljajo prvi znaki drobljenja te povezanosti, je opozorila Svetovna trgovinska organizacija (WTO). Geopolitične napetosti namreč že vplivajo na svetovne trgovinske tokove, drobljenje mednarodne trgovine pa bi lahko ogrozilo gospodarsko rast in razvoj. Dodali so, da se je rast svetovne trgovine sicer močno upočasnila že med svetovno finančno krizo leta 2009.

RIM - Na italijanski otok Lampedusa je prispelo rekordno število migrantov v enem dnevu. Od polnoči je po navedbah oblasti na otok v 59 čolnih priplulo kar 2472 ljudi, v teku pa je štetje potnikov še devetih čolnov. Italijanska obalna straža je medtem rešila še okoli 800 migrantov, a jih bo zaradi razmer na otoku odpeljala v druga pristanišča.

TRST - Na območju med Križem in Devinom v Tržaškem zalivu so v zadnjih dneh opazili skupine kubomeduz, ki so v Jadranu sicer razmeroma redke, njihov ožig pa je lahko zelo boleč. Kot je za STA pojasnila Tinkara Tinta z Morske biološke postaje Piran, ki deluje v okviru Nacionalnega inštituta za biologijo, jih v slovenskem morju za zdaj niso opazili.

SALZBURG - V živalskem vrtu v Salzburgu se je zgodila smrtna nesreča. Med jutranjimi opravili je nosoroginja napadla in ubila 33-letno oskrbnico, pri tem pa huje ranila 34-letnega oskrbnika, ki je priskočil na pomoč kolegici. Vodja živalskega vrta Sabine Grebner je zagotovila, da je bila oskrbnica pri svojem delu vedno zelo previdna. Še vedno pa ni jasno, zakaj se je 30-letna nosoroginja odzvala agresivno.