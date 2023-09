UKC: Ugotovitve kažejo, da se je zaposleni na nevrološki kliniki verbalno znesel nad bolnikom

Ljubljana, 13. septembra - Razširjeni varnostni pogovor na ljubljanski nevrološki kliniki, na katerem so obravnavali domnevno nasilno ravnanje zaposlenega nad bolnikom, je na osnovi razpoložljivih informacij nesporno pokazal, da se je ta verbalno znesel nad bolnikom, ki je bil zmeden in je s svojimi dejanji ogrožal lastno varnost, so za STA pojasnili v UKC Ljubljana.