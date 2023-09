Policija preiskuje nasilje zaposlenega nad pacientom v UKC Ljubljana

Ljubljana, 8. septembra - Na nevrološki kliniki v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana obravnavajo prijavo nasilja. Zdravstveni tehnik naj bi pacienta dvakrat udaril po glavi in mu grozil. Po podatkih N1 so na policiji začeli zbiranje obvestil in predkazenski postopek zaradi suma kaznivega dejanja groženj.