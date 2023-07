V Srbiji odmeva razkritje botov, domnevno povezanih z Vučićem in SNS

Beograd, 11. julija - V Srbiji je izbruhnila afera z razkritjem botov, potem ko se je pred dnevi na spletu pojavil seznam več kot 14.000 profilov na različnih družbenih omrežjih. Upravljali naj bi jih zaposleni na ministrstvih, občinah, šolah in drugih državnih ter lokalnih institucijah. Vsi so hvalili predsednika Aleksandra Vučića in napadali njegove nasprotnike.