Reporter o notranjih spopadih v Gibanju Svoboda (11. 9.)

Ljubljana, 11. septembra - Silvester Šurla v komentarju Ženske iz glavnega štaba piše o notranjih spopadih v Gibanju Svoboda, do konfliktov pa prihaja med ženskami v stranki, poslanski skupini in kabinetu predsednika vlade. V ozadju so večinoma osebni interesi, da komu niso obnovili pogodbe v državnem podjetju ali dali nove svetovalne pogodbe v poslanski skupini, piše avtor.