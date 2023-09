Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (11. 9.)

Ljubljana, 11. septembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim povzele poročanje STA o prometni nesreči na južnem delu ljubljanske obvoznice, v kateri so umrle tri osebe. Po podatkih policije so v nesreči zagorela vsa tri udeležena vozila. Poročale so tudi o današnjem srečanju voditeljev držav, ki sodelujejo v pobudi Brdo-Brioni, v Skopju.