Pregled - šport, 9. 9. (sobota)

VARNA - Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se je še petič zapovrstjo uvrstila v četrtfinale evropskega prvenstva. Tokrat je v osmini finala v Varni s precejšnjimi težavami, po velikem preobratu premagala Turčijo s 3:2 (-20, -22, 21, 23, 13). Slovenija se bo v četrtfinalu evropskega prvenstva merila z Ukrajino, proti kateri je že zmagala v predtekmovalni skupini B s 3:1. Ukrajinci so bili v osmini finala s 3:0 (20, 19, 22) boljši od Portugalske, drugouvrščene ekipe skupine D.

MANILA - Slovenska košarkarska reprezentanca je v tekmi za 7. mesto na svetovnem prvenstvu v Manili premagala Italijo z 89:85 (15:18, 42:41, 70:60). Košarkarji Slovenije so 19. svetovno prvenstvo v Aziji končali na sedmem mestu. V zadnji tekmi v Manili so premagali Italijo z 89:85 Slovenija je s tem izenačila najvišjo uvrstitev na svetovnih prvenstvih. Sedma je bila tudi v Španiji 2014. Tekmovanje na Okinavi in Filipinih je končala z izkupičkom petih zmag in treh porazov.

VROCLAV - Rokometašice Krima Mercatorja so v prvem krogu evropske lige prvakinj v gosteh premagale poljsko ekipo Zaglebie Lubin s 36:18 (19:6). Pri Krimu Mercatorju so bile na današnji tekmi najbolj učinkovite Tamara Mavsar, Jovanka Radičević, Darja Dmitrijeva in Aleksandra Rosiak, vse so dosegle po pet golov. Ljubljanska ekipa bo v naslednjem krogu 17. septembra gostila danski Esbjerg.

KOPER - Janja Garnbret je zmagovalka tekme svetovnega pokala v težavnosti športnega plezanja v Kopru. To je njena prva zmaga na domači zunanji plezalni steni na Bonifiki, potem ko je v Sloveniji pred tem že dvakrat slavila v Kranju. Garnbret je osvojila rekordno 41. zmago v svetovnem pokalu. Slovenski uspeh je dopolnila Vita Lukan s tretjim mestom. Mia Krampl je bila osma. V moški konkurenci je slavil Japonec Sorato Anraku. Edini slovenski finalist na Bonifiki Luka Potočar je osvojil osmo mesto.

PAMPLONA - Belgijski as Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) je zmagovalec 14. etape kolesarske dirke po Španiji. Na trasi od Sauveterre-de-Bearna do Larra-Belague je na zaključnem vzponu v dvoboju ubežnikov strl Francoza Romaina Bardeta. Med favoriti ni prišlo do razlik, še naprej pred slovenskim asom Primožem Rogličem vodi Američan Sepp Kuss. V skupnem seštevku je posledično še naprej v vodstvu Kuss. Sledita mu moštvena kolega pri Jumbo-Vismi, slovenski as Roglič in danski zvezdnik Jonas Vingegaard, zaostajata pa 1:37 oziroma 1:44 minute. Ayuso je prvi med ostalimi na četrtem mestu in zaostaja 2:37 minute.

SOMBOTEL - Slovenska telovadka Lucija Hribar je na drugem svetovnem pokalu jesenske sezone za las ostala brez odličja. Potem ko je bila v Mersinu prejšnji teden tretja na parterju, je danes v Sombotelu na dvovišinski bradlji zasedla nehvaležno četrto mesto. Z oceno 12,900 točke je zgolj za 33 tisočink točke zgrešila kolajno.

MORZINE - Slovenska gorska kolesarka Monika Hrastnik je na spustu za svetovni pokal v francoskem Les Getsu zasedla drugo mesto in prvič v sezoni stala na stopničkah za zmagovalke. Obenem je bila to njena najboljša uvrstitev v svetovnem pokalu. Zmagala je Francozinja Marine Cabirou, tretje mesto pa je pripadlo Nemki Nini Hoffmann.

RADENCI - Slovenske nogometne prvakinje, igralke Mure None, so zasedle tretje mesto na kvalifikacijskem turnirju za ligo prvakinj v Radencih, potem ko so v tretji skupini premagale Ljuboten iz Severne Makedonije s 7:1 (4:1). Igralke Mure None so ostale brez upov na uvrstitev v drugi del kvalifikacij za ligo prvakov, ko so v dvoboju z gruzijsko ekipo Samegrelo izgubile po streljanju enajstmetrovk.

RIMINI - Španec Jorge Martin (Pramac Ducati) je zmagovalec sprinterske dirke motociklistov elitnega razreda motoGP na preizkušnji za VN San Marina v Misanu. Drugi je bil Italijan Marco Bezzecchi (Ducati VR46), tretji pa svetovni prvak, njegov rojak Francesco Bagnaia (Ducati), ki v Misanu nastopa kljub poškodbi na prejšnji dirki v Barceloni.

NEW YORK - Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković se je prvi uvrstil v finale odprtega prvenstva ZDA v New Yorku, kjer se bo za zadnji grand slam sezone pomeril z Rusom Danilom Medvedjevom. Tretji nosilec je v drugem polfinalu izločil prvega nosilca Carlosa Alcaraza iz Španije. V prvem polfinalu je Đoković ugnal nepostavljenega domačina Bena Sheltona. Drugi nosilec Đoković je zmagal po dveh urah in 40 minutah s 6:3, 6:2 in 7:6 (4), Medvedjev je Alcaraza, prvega na svetovni lestvici ATP in branilca naslova, premagal po treh urah in 19 minutah s 7:6 (3), 6:1, 3:6 in 6:3.