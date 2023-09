Pregled - svet, 9. 9. (sobota)

MARAKEŠ - V silovitem potresu, ki je v petek pozno zvečer stresel Maroko, je glede na zadnje vladne podatke umrlo najmanj 1037 ljudi, na stotine je ranjenih. Središče potresa z močjo 6,8 je bilo približno 71 kilometrov jugozahodno od Marakeša, v gorovju Atlas. Najhuje naj bi bilo v odmaknjenih gorskih vaseh in v starem mestnem predelu Marakeša. Iz sveta so se vrstili izrazi sožalja in solidarnosti ter ponudbe pomoči.

NEW DELHI - Države skupine G20 so kljub velikim razhajanjem glede vojne v Ukrajini dosegle soglasje o besedilu sklepne izjave voditeljev, je sporočil indijski premier Narendra Modi, ki gosti srečanje 20 gospodarsko najpomembnejših držav. Sprejeta izjava izrecno ne omenja ruske agresije proti Ukrajini, prav tako ne poziva k opustitvi fosilnih goriv. Kijev je bil zaradi odsotnosti omembe Rusije do izjave kritičen.

NEW DELHI - Na povabilo indijskega premierja Narendre Modija, gostitelja vrha dvajsetih najpomembnejših držav G20, se je skupini pridružila tudi Afriška unija (AU). Kot je dejal Modi, so se s preostalimi članicami dogovorili, da uniji ponudijo sedež stalne članice.

PJONGJANG - Severna Koreja je 75. obletnico ustanovitve države ponoči praznovala s parado paravojaških skupin in ognjemetom. Na trgu Kim Il-sunga v prestolnici Pjongjang jo je po poročanju severnokorejskih državnih medijev spremljal voditelj Kim Jong-un v navzočnosti ruskih diplomatov in visoke kitajske delegacije.

ATENE - V osrednji Grčiji, ki so jo po neurju prizadele uničujoče poplave, so gasilci ob pomoči vojske nadaljevali reševanje ljudi iz vasi, odrezanih od sveta. Doslej so uspeli spraviti na varno več kot 2850 ljudi, vendar jih na stotine še naprej ostaja ujetih na prizadetih območjih. Število smrtnih žrtev je naraslo na deset.

NEW DELHI - Široko zavezništvo držav, ki vključuje tudi ZDA, EU in Indijo, je ob robu vrha skupine G20 v indijski prestolnici New Delhi napovedalo začetek obsežne infrastrukturne pobude, ki bo povezovala Evropo, Bližnji vzhod in Indijo z namenom okrepitve trgovinskih vezi, ki bi lahko imele širše geopolitične posledice.

LONDON - Britanska policija je ujela terorističnega osumljenca, ki je pred tremi dnevi pobegnil iz zapora v Londonu. Po obsežni iskalni akciji so 21-letnega nekdanjega vojaka dopoldne prijeli v enem od londonskih okrožij, je na omrežju X sporočila policija.

WASHINGTON - Posebna velika porota Georgie, ki je preiskovala prizadevanja za spodbijanje izida ameriških predsedniških volitev leta 2020 v tej zvezni državi, je priporočala vložitev obtožnic proti 39 ljudem, tudi vplivnemu ameriškemu republikanskemu senatorju Lindseyju Grahamu in dvema bivšima senatorjema, je pokazalo v petek objavljeno poročilo porote.

KIJEV - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v petek ruskega predsednika Vladimirja Putina obtožil, da je on ubil vodjo ruske najemniške vojske Wagner Jevgenija Prigožina, ki je konec avgusta umrl v strmoglavljenju letala med Moskvo in Sankt Peterburgom. Ob tem je dejal, da je ta dogodek pokazal, da je Putin "politično šibak".

WASHINGTON - Nekdanja predsednica ameriškega predstavniškega doma in ena najbolj vplivnih političark iz vrst demokratov, 83-letna Nancy Pelosi se bo novembra naslednje leto vnovič podala v boj za kongresni stolček. Kot je sporočila v petek, morajo ZDA "pokazati svetu, da je naša zastava še vedno tam, s svobodo in pravičnostjo za vse".