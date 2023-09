Ob robu vrha G20 zagnali ambiciozno infrastrukturno pobudo

New Delhi, 9. septembra - Široko zavezništvo držav, ki vključuje tudi ZDA, EU in Indijo, je danes ob robu vrha skupine G20 v indijski prestolnici New Delhi napovedalo začetek obsežne infrastrukturne pobude, ki bo povezovala Evropo, Bližnji vzhod in Indijo z namenom okrepitve trgovinskih vezi, ki bi lahko imele širše geopolitične posledice.