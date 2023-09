Pregled - šport, 7. 9. (četrtek)

LJUBLJANA - Slovenska nogometna reprezentanca je v Stožicah na peti tekmi kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2024 premagala Severno Irsko s 4:2 (3:1). Izbrance Matjaža Keka naslednja preizkušnja čaka v nedeljo ob 20.45 v San Marinu. Za Slovenijo je dva gola dosegel Andraž Šporar, po enega pa Benjamin Šeško in Petar Stojanović.

MANILA - Košarkarji Slovenije so na svetovnem prvenstvu v Manili doživeli tretji zaporedni poraz. V prvi tekmi za razvrstitev od 5. do 8. mesta jih je premagala Litva s 100:84 (33:21, 53:43, 75:63). Slovenija bo v soboto dopoldan še zadnjič nastopila na 19. svetovnem prvenstvu. Njen tekmec v boju za sedmo mesto, kar je njena doslej najvišja uvrstitev na mundialih, bo reprezentanca Italije, ki je danes izgubila z Latvijo 82:87.

ZARAGOZA - Kolumbijec Juan Sebastian Molano (UAE Team Emirates) je zmagovalec 12. etape kolesarske dirke po Španiji. Na trasi od Zaragoze do Olvege (150,6 km) je bil najboljši v sprintu glavnine. Slovenski as Primož Roglič, danes je bil 43., je na vmesnem cilju 19 km pred koncem ostalim tekmecem odščipnil štiri bonifikacijske sekunde. V skupnem seštevku še naprej vodi Američan Sepp Kuss (Jumbo-Visma). Roglič je četrti, a zdaj za vodilnim zaostaja 1:32 minute.

SARAJEVO - Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let je začela kvalifikacije za evropsko prvenstvo 2025, ki ga bo gostila Slovaška. Izbranci Milenka Aćimovića so v Sarajevu premagali Bosno in Hercegovino z 2:1 (0:0).

LJUBLJANA - V evropskih kvalifikacijah za nogometni Euro 2024 so na današnjih tekmah 5. kroga v slovenski skupini H Finci tesno z 1:0 v gosteh premagali Kazahstan, Danska pa je pričakovano odpravila San Marino s 4:0. Na lestvici je prva Finska z 12 točkami, Danska in Slovenija jih imata po deset, Kazahstan je ostal pri devetih.

LJUBLJANA - V ponedeljek se bo na igriščih na Trgu republike in v Tivoliju začel tretji teniški turnir WTA Zavarovalnica Sava Ljubljana. V glavnem delu turnirja bo nastopilo šest Slovenk, kot zadnja se je po nekaterih odpovedih neposredno na turnir uvrstila še Dalila Jakupović, so sporočili iz Tenis Slovenije. V glavnem delu bodo tako od Slovenk nastopile Tamara Zidanšek, s 118. mestom najvišje uvrščena Slovenka na svetovni jakostni lestvici WTA, Kaja Juvan (145.), Veronika Erjavec (182.), Jakupović (254.), Nina Potočnik (354.) in Ela Nala Milić (61. na mladinski lestvici ITF).

NEW YORK - Španec Carlos Alcaraz in Američanka Madison Keys sta si v noči na četrtek izborila zadnji polfinalni vozovnici na teniškem odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku. Branilec lanskega naslova iz Španije je v četrtfinalu premagal Nemca Alexandra Zvereva s 6:3, 6:2, 6:4, Američanka pa je bila boljša od Čehinje Markete Vondroušove s 6:1 in 6:4.