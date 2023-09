Pregled - svet, 7. 9. (četrtek)

MOSKVA - Rusija je obsodila napoved ZDA, da bo Ukrajini dobavila tankovsko strelivo z osiromašenim uranom, z besedami, da bo odgovorna za morebitne negativne vplive njegove uporabe. Kritizirala je tudi napoved državnega sekretarja ZDA Antonyja Blinkna, da bodo za podporo veteranom Kijevu dali 5,4 milijona dolarjev, ki so jih zasegli ruskim oligarhom.

ODESA/ROSTOV - Ruski brezpilotni letalniki so že četrtič v petih dneh napadli okrožje ukrajinskega pristaniškega mesta Izmail na reki Donavi ter poškodovali tamkajšnje civilne objekte in pristaniško infrastrukturo, je sporočil guverner odeške regije Oleg Kiper. Rusija naj bi medtem dva drona sestrelila nad Rostovom na Donu in enega nad moskovskim okrožjem.

KIEL - Finančna in druga pomoč, ki jo je Evropa skupno obljubila Ukrajini, znaša 156 milijard evrov, kažejo podatki nemškega inštituta za gospodarske raziskave Ifw. V znesku je všteta pomoč, ki so jo Ukrajini obljubile EU in njene članice, pa tudi druge evropske države, kot sta Velika Britanija in Norveška. Skupna vsota pomoči za Ukrajino, h kateri so se zavezale evropske države, tako krepko presega skupen znesek pomoči, ki so ga obljubile ZDA. Ta namreč znaša nekaj manj kot 70 milijard evrov.

BRUSELJ - Ukrajinske sile so v okviru protiofenzive uspele prebiti rusko obrambo in napredujejo, je ocenil generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg. Glede delov ruskih brezpilotnih letalnikov, ki naj bi med nedavnim napadom na ukrajinsko pristanišče Izmail na Donavi padli na ozemlje Romunije, pa je dejal, da znakov namernega napada za zdaj ni.

BRUSELJ - Generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg je v luči nemirov v maju, ko je bilo na severu Kosova ranjenih 93 pripadnikov Kforja, po današnjem srečanju s kosovsko predsednico Vjoso Osmani izpostavil pomen izogibanja stopnjevanju napetosti na Kosovu. Vpletene strani je pozval, naj se izogibajo hujskaški retoriki ter delujejo z zadržanostjo in v skladu s svojimi zavezami, so sporočili iz zavezništva.

DŽAKARTA - Indonezijski predsednik Joko Widodo je na vzhodnoazijskem vrhu razširjenega formata, ki so se ga med drugim udeležili tudi predstavniki Astralije, Kitajske, Indije, Rusije in ZDA, posvaril pred novimi konflikti. Poudaril je, da ljudem grozi uničenje, če ne bodo znali obvladovati medsebojnih razlik. Voditelji v skupni izjavi po vrhu sicer niso naslovili niti vojne v Ukrajini, niti napete situacije v Južnokitajskem morju.

LIBREVILLE - Vojaška hunta, ki je konec avgusta z udarom prevzela oblast v afriški državi Gabon, je sporočila, da se lahko odstavljeni predsednik države Ali Bongo Ondimba zaradi zdravstvenega stanja prosto giblje in gre na preglede v tujino. Njegovega vidnega kritika Raymonda Ndongo Simo pa je imenovala za začasnega predsednika vlade.

MINSK/BRUSELJ - Beloruski voditelj Aleksander Lukašenko je v ponedeljek veleposlaništvom svoje države odredil, naj prenehajo izdajati potne liste, zaradi česar bodo njegovi kritiki v tujini za podaljšanje veljavnosti dokumentov prisiljeni oditi v domovino in s tem tvegali, da bodo izpostavljeni pregonu. Potezo Belorusije so danes obsodili v Bruslju in opozorili na kršenje temeljnih pravic beloruskih državljanov.

BRUSELJ - Pristojni odbor Evropskega parlamenta je sprejel dopolnjen predlog akta o svobodi medijev, po katerem bi morale države članice zagotavljati pluralnost medijev ter ščititi njihovo neodvisnost pred različnimi interesi. Z njim naj bi tudi zagotovili, da bodo nova pravila veljala za vse medijske vsebine ter povečala preglednost medijev v EU.

SAN FRANCISCO - Tehnološki velikan Google namerava posodobiti pravila o oglaševanju z določbami o nujnosti označevanja političnih oglasov s podatki o morebitni uporabi fotografij in zvoka, ustvarjenih s pomočjo tehnologij umetne inteligence. Pravilnik bo po napovedih Googla uveljavljen novembra oz. leto dni pred predsedniškimi volitvami v ZDA.

MOSKVA - Ruski predsednik Vladimir Putin je vlado pozval k financiranju raziskav s področja umetne inteligence. Te bi vključevale optimizacijo algoritmov in razvoj velikih jezikovnih modelov, kot je ChatGPT. Med drugim se je zavzel za finančno podporo ustvarjanju superračunalnikov, pri čemer bi prednost dali ruskim proizvajalcem. Po njegovem bi morala umetno inteligenco pri svojem delovanju čim prej zaobjeti tudi državna podjetja.

PARIZ - Francosko vrhovno sodišče je zavrnilo pritožbo združenja za zaščito pravic muslimanov in s tem podprlo odločitev francoskega ministrstva za šolstvo, da dekleta z začetkom novega šolskega leta v javnih šolah ne smejo več nositi abaj, tradicionalnih muslimanskih oblačil, podobnih ogrinjalom. Odločitev utemeljuje z dolgoletno prepovedjo vidnih verskih simbolov v šolah v Franciji, ki je zavezana strogi ločitvi države in vere.

PARIZ - Francoski predsednik Emmanuel Macron je napovedal, da bo voditeljem političnih strank posredoval predlog za poenostavitev referendumskega postopka, kar bi v Franciji lahko odprlo pot za izvedbo referenduma o priseljevanju. S tem bi lahko zaostrili pogoje za nezakonite priseljence, vendar bi nekaterim osebam brez dokumentov, ki delajo v kritičnih sektorjih, omogočili, da ostanejo v Franciji.

PARIZ - Francoski predsednik Emmanuel Macron je v sredo v intervjuju za francoski športni časopis L'Equipe zatrdil, da ruske zastave ne sme biti na olimpijskih igrah v Parizu prihodnje leto, medtem ko Rusija izvaja vojne zločine. Športniki iz Rusije in Belorusije se od začetka ruske invazije na Ukrajino februarja lani soočajo s sankcijami v številnih športnih panogah.

HELSINKI - Nekdanja finska premierka Sanna Marin, ki je na aprilskih parlamentarnih volitvah s socialdemokratsko stranko doživela poraz, je sporočila, da se odpoveduje poslanskemu mandatu in se pridružuje fundaciji nekdanjega britanskega premierja Tonyja Blaira. V svoji novi vlogi bo, kot je pojasnila, svetovala vladam in voditeljem drugih držav glede političnih vprašanj, ki jih dobro pozna.

ATENE/VOLOS/SOFIJA - Zaradi neurja Daniel, ki je v ponedeljek zajelo Grčijo, so tamkajšnje oblasti v sredo zvečer zaprle dobrih 200 kilometrov avtoceste med Atenami in Solunom. Zaradi močnega deževja in poplav so ustavili tudi železniški promet med mestoma. Število mrtvih je naraslo na štiri, več ljudi pa je pogrešanih, vključno z avstrijskima mladoporočencema. Razmere na bolgarski črnomorski obali so se medtem normalizirale.

ISTANBUL - Reševalci so našli truplo zadnje od pogrešanih oseb po poplavah, ki so ta teden prizadele Istanbul in severozahodni del Turčije, s čimer se je število smrtnih žrtev povzpelo na osem. Dele Istanbula in dele province Kirklareli na severozahodu države ob meji z Grčijo je v torek zajelo močno deževje, v poplavah, ki so sledile, pa je voda med drugim preplavila številne ceste, stanovanjske, poslovne in turistične objekte.