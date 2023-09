V Sloveniji v zadnjih letih količnik samomora rahlo upadel

Ljubljana, 6. septembra - V obdobju od leta 2013 do 2022 je med posameznimi leti prihajalo do nihanja samomorilnega količnika, vendar je v povprečju količnik samomora rahlo upadal. V Sloveniji sta v lanskem letu zaradi samomora umrli 402 osebi, od tega 321 moških in 81 žensk, je na novinarski konferenci povedala Saška Roškar z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ).