Pred svetovnim dnem poudarili pomen aktivnosti za preprečevanje samomorov

Ljubljana, 2. septembra - Pred svetovnim dnem preprečevanja samomorov, ki ga obeležujemo 10. septembra, so strokovnjaki poudarili pomen osveščanja in aktivnosti za preprečevanje samomorov. Podali so nasvete za pomoč ljudem v stiski. Pomembno je, da človekovo stisko prepoznajo njegovi bližnji, saj posameznik pogosto ne zbere dovolj moči, da bi poiskal strokovno pomoč.