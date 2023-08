Prebivalci Anhovega zaskrbljeni zaradi nelegalne lesne proizvodnje

Anhovo, 29. avgusta - Prebivalci Anhovega opozarjajo na nelegalno lesno proizvodnjo v industrijski coni Salonita Anhovo. Hčerinsko podjetje cementarne Inde brez gradbenega in uporabnega dovoljenja izdeluje lesene izdelke, kar da potrjujejo tudi odločbe inšpektorata, so povedali. V podjetju odgovarjajo, da so postopki za pridobitev dovoljenj v teku.