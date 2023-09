Pregled - šport, 5. 9. (torek)

Ljubljana, 5. septembra - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v torek, 5. septembra.

VARNA - Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je predtekmovanje v skupini B evropskega prvenstva končala s petimi zmagami in brez poraza. V zadnjem krogu je v Varni s 3:0 (29, 22, 30) premagala gostitelje Bolgare. Slovenija pa si je že pred tem zagotovila prvo mesto in se bo v osmini finala merila s Turčijo, ekipo nekdanjega slovenskega selektorja Alberta Giulianija, tekma bo v petek v Varni.

VALLADOLID - Italijan Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) je zmagovalec desete etape kolesarske dirke po Španiji. Na 25,8 km dogem kronometru je za 16 sekund ugnal Belgijca Remca Evenepoela, tretji je bil z zaostankom 36 sekund slovenski as Primož Roglič. Rdečo majico je zadržal Američan Sepp Kuss. Preostali Slovenci niso krojili vrstnega reda pri vrhu. Jan Tratnik je zasedel 70. mesto. Domen Novak je bil 74., Matevž Govekar pa 135. Po desetih etapah ima Kuss 26 sekund naskoka pred Špancem Marcom Solerjem. Na tretje mesto se je prebil Evenepoel, četrti pa je Roglič (+1:36).

LJUBLJANA - Predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenko Mijatović in selektor ženske članske reprezentance Borut Jarc sta na predlog selektorja dosegla sporazumno prekinitev sodelovanja, so sporočili pri NZS. Jarc se tako po petih letih in osmih mesecih poslavlja s klopi ženske izbrane vrste. V tem času je Slovenija dvakrat prišla na prag uvrstitve na veliko tekmovanje, na Fifini lestvici pa zaseda 40. mesto, najboljše v svoji zgodovini.

MANILA - Košarkarska reprezentanca ZDA je drugi polfinalist svetovnega prvenstva na Filipinih, Japonskem in v Indoneziji. V današnjem drugem četrtfinalu je v Manili premagala Italijo s 100:63. V prvi današnji četrtfinalni tekmi je Srbija odpravila Litvo s 87:68. V sredo bosta na sporedu še preostala obračuna: Nemčija in Latvija bosta igrali ob 10.45, Kanada in Slovenija pa ob 14.30. Srbi čakajo na polfinalnega tekmeca prav iz tega dvoboja, Američani pa se bodo v polfinalu pomerili z boljšim s tekme Nemčija - Latvija.

NEW YORK - Srbski teniški igralec Novak Đoković se je prebil v polfinale odprtega prvenstva ZDA v New Yorku, potem ko je drugi nosilec v četrtfinalu premagal devetopostavljenega Američana Taylorja Fritza s 6:1, 6:4 in 6:4.

NEW YORK - Američanka Coco Gauff je prva polfinalistka zadnjega teniškega turnirja za grand slam v sezoni. Na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku je šesta nosilka premagala latvijsko tekmico in 20. nosilko Jeleno Ostapenko s 6:0 in 6:2.

MADRID - Španska nogometna zveza (RFEF) je objavila, da je odpustila selektorja ženske reprezentance Jorgeja Vildo, ki je svoje izbranke nedavno popeljal do naslova svetovnih prvakinj. Španska zveza je Vildo odpustila deset dni za tem, ko je Mednarodna nogometna zveza Fifa suspendirala predsednika RFEF Luisa Rubialesa zaradi tega, ker je na podelitvi kolajn po finalu SP v Sydneyju brez njenega dovoljenja na usta poljubil reprezentantko Jenni Hermoso. Vildi je odpustnico vročil novi izvršni odbor, ki so ga sestavili po začasnem Rubialesovem suspenzu. V sporočilu za javnost RFEF ni omenil Hermoso, Rubialesa ali škandala zaradi poljuba, Vildi se je le zahvalil za njegovo "izjemno športno zapuščino".