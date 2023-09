Pregled - svet, 5. 9. (torek)

WASHINGTON - Severnokorejski voditelj Kim Jong-un naj bi odpotoval v Rusijo, kjer namerava s predsednikom Vladimirjem Putinom govoriti o zagotavljanju orožja Moskvi za vojno v Ukrajini, so v ponedeljek sporočili iz Bele hiše. Kremelj navedb o skorajšnjem srečanju Putina in Kima ni potrdil. ZDA so sicer že prejšnji teden opozorile, da se Rusija tajno pogaja s Severno Korejo, da bi pridobila orožje za vojno v Ukrajini.

KIJEV/MOSKVA - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je obiskal vojake na fronti blizu mesta Bahmut na vzhodu države, potem ko je obrambno ministrstvo v Kijevu v ponedeljek sporočilo, da si je ukrajinska vojska v bližini Bahmuta priborila nazaj nekaj ozemlja. Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je medtem ocenil, da naj bi Ukrajina od začetka protiofenzive izgubila 66.000 vojakov. Ob tem je dejal, da Kijev skuša Zahodu predstaviti delne uspehe, da bi še naprej prejemali vojaško pomoč.

BRUSELJ - Kandidatka za evropsko komisarko za inovacije, raziskave, kulturo, izobraževanje in mlade Iljana Ivanova se je predstavila na pristojnih odborih Evropskega parlamenta, pri čemer je poudarila pomen izobraževanja in vlaganja v veščine za zagotavljanje rasti v EU. Ivanovo, ki jo je bolgarska vlada predlagala po odstopu dosedanje komisarke Marije Gabriel, bo moral zdaj na plenarnem zasedanju potrditi še celoten parlament.

BRUSELJ - Izvršna podpredsednica Evropske komisije Margrethe Vestager je predsednico komisije Ursulo von der Leyen obvestila, da jo je danska vlada imenovala za kandidatko za položaj predsednice upravnega odbora Evropske investicijske banke. Za obdobje do zaključka izbora je zaprosila za neplačan dopust, kar ji je von der Leyen odobrila. V času začasne odsotnosti si bosta njene naloge razdelila podpredsednica komisije Vera Jourova, pristojna za vrednote in preglednost, in evropski komisar za pravosodje Didier Reynders.

ATENE/ANKARA/BURGAS - Neurje, ki je v ponedeljek zvečer zajelo osrednjo Grčijo, je zahtevalo smrtno žrtev, še eno osebo pa pogrešajo. V več mestih je poplavilo ceste, na otoku Krf je bila motena oskrba z elektriko. Oblasti so prepovedale potovanja na prizadeta območja. O smrtonosnih poplavah po močnem dežju poročajo tudi iz Bolgarije in Turčije, kjer sta prav tako umrli po dve osebi, več ljudi še vedno pogrešajo.

ANKARA - Turški zunanji minister Hakan Fidan in njegov grški kolega Jorgos Gerapetritis sta napovedala novo obdobje v odnosih ter krepitev dialoga med državama, ki imata dolgo zgodovino zapletenih odnosov in številna odprta vprašanja. Srečanje ministrov je sledilo sestanku med turškim predsednikom Recepom Tayyipom Erdoganom in grškim premierjem Kiriakosom Micotakisom ob robu julijskega vrha Nata v Vilniusu.

DŽAKARTA - Združenje držav jugovzhodne Azije (Asean) je ob začetku vrha v prestolnici trenutno predsedujoče Indonezije obsodilo nasilje vojaške hunte v Mjanmaru ter jo v skupni izjavi pozvalo k ustavitvi napadov na civiliste in javno infrastrukturo. Indonezijski predsednik Joko Widodo je ob tem poudaril, da bi moral načrt skupine izpred dveh let ostati okvir za reševanje krize v Mjanmaru.

BRUSELJ - Španski socialisti so se v ponedeljek prvič po parlamentarnih volitvah konec julija uradno pogovarjali s katalonskim separatističnim voditeljem Carlesom Puigdemontom o sodelovanju pri oblikovanju prihodnje vlade. V zameno za podporo je Puigdemont med drugim zahteval pomilostitev več sto katalonskih separatistov.

CORDOBA - Zaključilo se je tridnevno neformalno srečanje ministrov EU, pristojnih za kmetijstvo. Osrednja tema so bile nove tehnologije za spodbujanje prehoda k bolj trajnostnemu in produktivnemu modelu, prilagojenemu izzivu podnebnih sprememb. Špansko predsedstvo je namreč spodbujanje novih tehnologij opredelilo kot eno od prioritet v programu dela.

NAIROBI - Generalni sekretar Združenih narodov (ZN) Antonio Guterres je na Afriškem podnebnem vrhu v Keniji pozval mednarodno skupnost, naj pomaga tej celini pri preobrazbi v velesilo na področju obnovljive energije. Združeni arabski emirati so medtem napovedali za 4,5 milijarde dolarjev naložb v zeleno energijo v Afriki.

MOSKVA - Rusija je zmanjšanje izvoza surove nafte za 300.000 sodov na dan, uvedeno s septembrom, podaljšala do konca leta, je sporočil podpredsednik ruske vlade Alexander Novak. Nove ukrepe glede črpanja nafte je naznanila tudi Savdska Arabija. Ukrep zmanjšanja črpanja nafte za milijon sodov dnevno, ki je začel veljati julija in je bil nato podaljšan na september, bo po novem veljal do konca decembra.

BRUSELJ - V EU, na Norveškem in v Švici je v prvi polovici letošnjega leta za azil zaprosilo več kot pol milijona ljudi, kar je največ od enakega obdobja leta 2016, je sporočila agencija EU za azil (EUAA). Po njenih napovedih bi lahko število prošenj do konca leta preseglo milijon. Ob tem je opozorila, da to število ne vključuje približno štirih milijonov Ukrajincev, ki so pred rusko invazijo pobegnili v EU.

BEOGRAD - Srbski parlament je predčasno končal zasedanje, potem ko je del opozicijskih poslancev oviral njegovo delo z žvižgi, petjem in vzkliki. S tem so uresničili napoved na sobotnih protestih, da bodo odslej blokirali delo skupščine, ker oblasti že štiri mesece ignorirajo zahteve ljudi na protestih proti nasilju. Ti trajajo že od začetka maja, ko sta državo pretresla dva zaporedna strelska napada.

SKOPJE - Severno Makedonijo pretresa škandal domnevne preprodaje zdravil za raka, ki naj bi jo več let izvajala organizirana kriminalna skupina na glavni kliniki za onkološke bolnike v državi na univerzitetnem kliničnem centru v Skopju. Tožilstvo je odprlo preiskavo, v okviru katere so v petek preiskali kliniko in domove zaposlenih ter zasegli računalnike.

DUBLIN - Družba TikTok je v Dublinu na Irskem odprla dolgo pričakovano podatkovno središče, v katerem bo shranjevala podatke evropskih uporabnikov istoimenskega družbenega omrežja. Dve dodatni evropski podatkovni središči bodo odprli do konca letošnjega leta. TikTok, ki je v lasti kitajskega podjetja ByteDance, s tem naslavlja skrbi Bruslja, da lahko do podatkov evropskih uporabnikov TikToka dostopajo kitajske državne ustanove.

PEKING - Na Kitajskem so v ponedeljek pridržali delavca, ki sta v provinci Shanxi z bagrom izdolbla luknjo v Kitajskem zidu. Med zaslišanjem sta osumljenca policistom povedala, da sta znameniti, več kot 8000 kilometrov dolgi zid preluknjala, da bi si skrajšala pot. Osumljenca, 38-letni moški in 55-letna ženska, sta povzročila nepopravljivo škodo na zidu, zgrajenem med tretjim stoletjem pred našim štetjem in 17. stoletjem.