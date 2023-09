Finance o dostopnosti zdravstva (6. 9.)

Ljubljana, 5. septembra - Andreja Rednak v komentarju Cena Golobovih zablod v zdravstvu piše o zdravstveni reformi, na področju katere se po avtoričinem mnenju nič ne dogaja, vsi problemi v zdravstvu pa ostajajo ali pa se stopnjujejo. Avtorica se sprašuje, kje so ukrepi, ko za zdravstvo plačujemo vse več, dostopnost do zdravnikov in zdravstvenih storitev pa je vse slabša.