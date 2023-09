Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (6. 9.)

Ljubljana, 5. septembra - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o nemškem avtomobilskem proizvajalcu Volkswagen, ki je napovedal, da bo zmanjšal proizvodnjo zaradi škode, ki so jo povzročile poplave v obratu slovenskega dobavitelja. Poročale so tudi o Frankfurtskem knjižnem sejmu, ki ga bo poleg nemškega kanclerja odprla slovenska predsednica.