Matični odbor DZ podprl predlog zakona o povračilu glob zaradi kršitve neustavnih covidnih odlokov

Ljubljana, 5. septembra - Predlog zakona o povračilu glob zaradi kršitve neustavnih covidnih odlokov je šel čez sito odbora za pravosodje. Člani odbora so ga podprli z devet glasovi, proti so glasovali štirje poslanci. Podprli so tudi koalicijska dopolnila, ki odpravljajo pomisleke, ki jih je imela zakonodajno-pravna služba DZ.