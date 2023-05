Vračilo covidnih glob za koalicijo poprava krivic, za opozicijo predlog neprimeren

Ljubljana, 25. maja - DZ se je v prvi obravnavi opredelil do predloga zakona o povračilu glob zaradi kršitve neustavnih covidnih odlokov. Medtem ko so v koaliciji poudarjali, da gre za popravo krivic, je za SDS in NSi, ki sta bili del vlade, ki je ukrepe sprejemala, zakon neprimeren. Po oceni SDS bi njegovo sprejetje pomenilo konec pravne države.