V mesecu varne rabe interneta sodelovalo rekordnih več kot 51.000 otrok, učiteljev in staršev

Ljubljana, 20. marca - Točka osveščanja o varni rabi interneta Safe.si je letos v februarju, mesecu varne rabe interneta, zabeležila rekordno veliko udeleženih v aktivnostih. Sodelovalo je več kot 51.000 učencev, dijakov, učiteljev in staršev, ki so si ogledali spletno pogovorno oddajo ali spletni seminar ali pa so sodelovali v učnih urah, so navedli na točki Safe.si.