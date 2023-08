Pregled - šport, 31. 8. (četrtek)

BAKU - Nogometaši Olimpije so na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za evropsko ligo v gosteh igrali neodločeno 1:1 proti Qarabagu. Edini gol za Ljubljančane je dosegel Diogo Pinto. Azerbajdžanci so se uvrstili v skupinski del evropske lige, potem ko so prvo tekmo v Ljubljani dobili z 2:0. Slovenski prvak pa bo igral v skupinskem delu konferenčne lige. Žreba skupin bosta v petek v Monaku.

CELJE - Nogometaši Celja so na povratni tekmi zadnjega kroga kvalifikacij za konferenčno ligo doma igrali neodločeno 1:1 z Maccabijem iz Tel Aviva in tako končali letošnje evropsko udejstvovanje. Gol za Celje je tokrat dosegel Aljoša Matko. Izraelci so se uvrstili v skupinski del konferenčne lige, potem ko so prvo tekmo pred domačimi gledalci dobili s 4:1. Tekmece za skupinski del tekmovanja bodo dobili na petkovem žrebu v Monaku.

VALENCIA - Američan Sepp Kuss je zmagovalec šeste etape kolesarske dirke po Španiji od La Vall d'Uixe do observatorija Javalambre. Rdečo majico vodilnega je oblekel Francoz Lenny Martinez, medtem ko sta slovenski as Primož Roglič in Danec Jonas Vingegaard strla Belgijca Remca Evenepoela in mu vzela 32 sekund. Roglič je etapo končal na 18. mestu z zaostankom 2:52. Istočasno je ciljno črto prečkal tudi Vingegaard, Evenepoel pa je bil 24.. V skupnem seštevku je prišlo do številnih sprememb. Martinez ima pred Kussom osem sekund naskoka, tretji Španec Marc Soler pa zaostaja 51 sekund. Evenepoel je skupno deveti (+2:47), Vingegaard 11., Roglič je mesto za letošnjim zmagovalcem Toura z zaostankom 2:58 minute.

VARNA - V nadaljevanju evropskega prvenstva v odbojki je v slovenski skupini B v Varni do prve zmage prišla Hrvaška, ki je s 3:2 ugnala Ukrajino. Zvečer so gostitelji Bolgari v tesnem obračunu ugnali Fince s 3:1, uvodna dva niza pa pri tem dobili na razliko. Na vrhu lestvice so zdaj Španci in Slovenci z zmago iz uvodnega kroga. Finci, Bolgari in Hrvati so pri eni zmagi, Ukrajinci brez. Že v petek Slovenija igra s Finsko, Španija pa s Hrvaško.

MONTE CARLO - Evropska nogometna zveza (Uefa) je v Monaku izžrebala skupine lige prvakov, ki se bo začela 19. septembra. Leipzig Kevina Kampla in Benjamina Šeška bo igral v skupini G skupaj z branilcem naslova Manchester Cityjem, Crveno zvezdo in Young Boys iz Berna. Atletico Madrid Jana Oblaka bo igral v skupini E skupaj s Feyenoordom, Laziom in Celticom. V skupini A so Bayern, Manchester United, Koebenhavn, Galatasaray; v skupini B Sevilla, Arsenal, PSV Eindhoven, Lens; v skupini C Napoli, Real Madrid, Braga, Union Berlin; v skupini D Benfica, Inter Milano, Salzburg, Real Sociedad; v skupini F PSG, Borussia Dortmund, Milan, Newcastle; in v skupini H: Barcelona, Porto, Šahtar Doneck, Antwerpen.

MONTE CARLO - Evropska nogometna zveza Uefa je v Monaku ob žrebu skupin lige prvakov nagradila najboljše v prejšnji sezoni. Najboljši igralec je postal Norvežan Erling Haaland, najboljša igralka pa Španka Aitana Bonmati.

NEW YORK - Drugopostavljena Belorusinja Arina Sabalenka in šesti nosilec Italijan Jannick Sinner sta se danes že prebila v 3. krog odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku. Belorusinja je s 6:3 in 6:2 premagala Britanko Jodie Burrage, Italijan pa s 6:4, 6:2, 6:4 rojaka Lorenza Sonega.

LJUBLJANA - Sedem slovenskih kolesarjev, ki nastopajo v svetovni seriji, med njimi so med drugimi tudi največji zvezdniki Primož Roglič, Tadej Pogačar in Matej Mohorič, so z dražbo svojih podpisanih dresov zbrali 16.000 evrov za pomoč žrtvam poplav, ki so prvi konec tedna avgusta prizadele večji del Slovenije, kaže dražba na Rogličevi spletni strani. Med kolesarji sta pred tem denarno pomoč rojakom, ki so jih prizadele katastrofalne poplave, vsak na svoj način ponudila Mohorič in Pogačar. Prvi je vso denarno nagrado (24.495 evrov) z dirke po Poljski, na kateri je zmagal, namenil žrtvam prek svoje fundacije, Pogačar pa je na Kongresnem trgu pretekli četrtek zbiral denar z avtogrami in selfiji, za vsakega je k izkupičku dodal 10 evrov. Ob začetni donaciji 10.000 evrov, zbranimi prostovoljnim prispevki (7484 evrov) ter selfiji (1214) in avtogrami (1793) na Kongresnem trgu v Ljubljani je skupaj zbral 47.554 evrov.

NEW YORK - Slovenska teniška igralka Kaja Juvan, ki se je na zadnji grand slam sezone v New Yorku prebila skozi kvalifikacije, je bila uspešna tudi v drugem krogu. Postala je prva Slovenka po Katarini Srebotnik leta 2008, ki se je na odprtem prvenstvu ZDA prebila v tretji krog. Tam se bo pomerila s številko 1 in z branilko naslova, Poljakinjo Igo Swiatek.