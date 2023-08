Pregled - svet, 31. 8. (četrtek)

TOLEDO - Razmer v Gabonu, kjer je vojska v sredo izvedla državni udar, ni mogoče primerjati z razmerami v Nigru, kjer je do vojaškega udara prišlo konec julija, je pred neformalnim zasedanjem ministrov EU v Toledu povedal visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. Volitve v Gabonu so bile namreč po njegovih besedah polne nepravilnosti. Kot je še dejal, EU zaenkrat ne načrtuje evakuacije državljanov članic unije iz Gabona, saj so razmere mirne. Iz Nigra je sicer pred nekaj več kot mesecem dni izvedla evakuacijo.

LIBREVILLE - Gabonska opozicija je pozvala vojsko, ki je v sredo po razglasitvi rezultata volitev odstavila vnovič izvoljenega predsednika Alija Bonga Ondimbo in prevzela oblast, naj dokonča štetje glasovnic in prizna zmago kandidata opozicije. Hunta pa je sporočila, da bo general Brice Oligui Nguema v ponedeljek prisegel kot začasni predsednik države. Afriška unija je suspendirala Gabon.

JOHANNESBURG - V središču Johannesburga v Južni Afriki je davi zagorelo v petnadstropni stanovanjski zgradbi. V požaru je po najnovejših podatkih tamkajšnjih oblasti umrlo najmanj 74 ljudi, med njimi 12 otrok, več kot 50 ljudi je poškodovanih. Zgradba je bila pred časom opuščena, a so se kasneje postopoma vanjo znova naselili ljudje, večinoma priseljenci.

TOLEDO/KIJEV - Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba je ob robu neformalnega zasedanja zunanjih ministrov EU v španskem Toledu kritikom ukrajinske protiofenzive sporočil, naj utihnejo in se pridejo sami borit v Ukrajino. Članice EU je ob tem pozval k dodatnim dobavam tankov, oklepnikov in sistemov protizračne obrambe. Glede samega srečanja z zunanjimi ministri EU pa je dejal, da bosta unija in Ukrajina do konca leta sprejeli številne pomembne odločitve. Ukrajinske sile so medtem v regiji Zaporožje na jugu države dosegle nove uspehe, je sporočil generalštab ukrajinske vojske. Med drugim naj bi napredovale južno od vasi Robotine, ki naj bi jo Kijev zavzel že v ponedeljek, proti naselju Novoprokopivka.

ATLANTA/WASHINGTON - Nekdanji predsednik ZDA Donald Trump se je na sodišču v Georgii izrekel za nedolžnega glede obtožb, da je vodil kriminalno zaroto z namenom spodbijanja rezultatov predsedniških volitev leta 2020 v tej zvezni državi na jugu ZDA. Trump, ki je obtožen 13 kaznivih dejanj, se je ob tem odpovedal pravici do prisotnosti na branju obtožnice, ki je predvideno za prihodnjo sredo. Medtem je bil vodja skrajno desne skupine Ponosni fantje Joe Biggs, ki je večkrat pozival k vojni, s ciljem, da bi preprečil formalno potrditev poraza Trumpa na predsedniških volitvah, obsojen na 17 let zapora. To je tudi ena najdaljših zapornih kazni izrečenih v povezavi z napadom na zvezni kongres 6. januarja leta 2021.

TOLEDO/NIAMEY/LAGOS - Zunanji ministri držav članic EU so na neformalnem zasedanju podprli aktivnosti Gospodarskega združenja zahodnoafriških držav (Ecowas) v zvezi z dogajanjem po državnem udaru v Nigru, je sporočil visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. Nigrski zunanji minister se je po srečanju zahvalil za podporo. Je pa nigerijski predsednik Bola Ahmed Tinubu, čigar država trenutno predseduje Ecowasu, hunti v Nigru predlagal devetmesečno tranzicijo za prehod nazaj v demokracijo, kot je to po vojaški vladavini v 90. letih prejšnjega stoletja storila Nigerija. Medtem so v Nigru voditelji hunte francoskemu veleposlaniku v Nigru Sylvainu Itteju odvzeli diplomatsko imuniteto ter policiji ukazali, naj ga aretira in izžene iz države, potem ko po ultimatu ni zapustil države.

TOLEDO - Pri širitvi Evropske unije ne gre toliko za določanje datumov, ampak predvsem za vprašanje volje in izpolnjevanja obveznosti, je evropski komisar za širitev Oliver Varhelyi dejal v odzivu na izjavo predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela, da bi morale biti EU in bodoče članice na širitev pripravljene do leta 2030. Ob prihodu na neformalno zasedanje zunanjih ministrov unije je še dejal, da je Evropska komisija vedno pripravljena podati predloge, ki bi vodili k temu. Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell pa je povedal, da je za 14. september sklical pogovore s srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem in kosovskim premierjem Albinom Kurtijem. Srečanje z voditeljema bo namenjeno iskanju rešitev. Borrell je pozdravil tudi predlog španskega predsedstva Svetu EU, da oktobra gosti ministrsko srečanje EU-Zahodni Balkan.

KIJEV - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski sprejema nove ukrepe v boju proti korupciji. Odredil je preiskavo o domnevnem zagotavljanju zdravniških opravičil za služenje vojaškega roka v zameno za denar in predlagal, da bi v Ukrajini z zakonom izenačili korupcijo z izdajstvom. Predvsem slednje pa je vznemirilo protikorupcijske institucije, ki opozarjajo, da bi ta načrt lahko ohromil glavne protikorupcijske institucije v državi.

MOSKVA - Obnovitev sporazuma o izvozu žita prek Črnega morja, od katerega je Moskva odstopila, je ključnega pomena za svetovno prehransko varnost, je po srečanju z ruskim kolegom Sergejem Lavrovom dejal turški zunanji minister Hakan Fidan. Dodal je, da si Turčija želi razumeti pogoje Rusije za obnovitev sporazuma in najti odgovore zanje. Lavrov je medtem ponovil, da je Rusija pripravljena obnoviti sodelovanje, takoj ko bodo izpolnjeni zahtevani pogoji. Moskva za ponovni pristop k sporazumu že dlje časa zahteva odpravo ovir za izvoz ruskega žita in gnojil.

ATENE - Požari, ki to poletje divjajo po Grčiji, bodo uničili več kot 150.000 hektarjev površin, je v parlamentu ocenil grški premier Kiriakos Micotakis. Velik del gre pripisati ognjenim zubljem, ki se že 13 dni širijo na območju nacionalnega parka Dadia na severu države, je dejal in razsežnost požarov znova pripisal zlasti podnebnim spremembam. Požar na severu države je Evropska komisija nedavno označila za največjega doslej zabeleženega v EU, glede na zadnje podatke pa je uničil že več kot 80.000 hektarjev površin.

WASHINGTON - Administracija ameriškega predsednika Joeja Bidna je prvič odobrila neposredno ameriško vojaško pomoč Tajvanu v okviru programa vojaške pomoči tujim vladam. Ameriško zunanje ministrstvo je v sredo seznanilo kongres, da mu je odobrilo pomoč v vrednosti 80 milijonov dolarjev. Odločitev mora potrditi še kongres. Je pa že razjezila Kitajsko, ki je posvarila, da tovrstna pomoč škodi varnosti Tajvana.

TALLAHASSEE - Orkan Idalia, ki je v sredo kot orkan 3 kategorije dosegel severozahod ameriške zvezne države Florida, je z obilnimi padavinami in vetrom s hitrostjo do 200 kilometrov na uro povzročil razdejanje in poplave v nizko ležečih krajih v regiji Big Bend, preden je kot tropska nevihta dosegel Georgio. Sedaj se premika ob jugovzhodni obali ZDA. Obseg škode na Floridi še ocenjujejo, a naj ne bi povzročil tako velikega uničenja, kot so pričakovali. To je najmočnejši orkan, ki je v zadnjih 125 letih prizadel omenjeno regijo ob Mehiškem zalivu.

BANGKOK - Nekdanji tajski premier Thaksin Shinawatra je zaprosil za kraljevo pomilostitev. Thaksin se je nedavno po več letih izgnanstva vrnil na Tajsko, kjer se sooča z več kazenskimi obtožbami, vendar trdi, da so politično motivirane.

PJONGJANG - Severna Koreja je v sredo izvedla taktično jedrsko vajo, s katero je odgovorila na trenutne skupne vojaške vaje ZDA in Južne Koreje, je poročala severnokorejska državna tiskovna agencija KCNA. Po navedbah agencije je šlo za simulacijo napada na glavne poveljniške centre in operativna letališča v Južni Koreji. Po podatkih južnokorejske vojske je Severna Koreja v sredo izstrelila dve balistični raketi, ki sta leteli približno 360 kilometrov, nato pa padli v Japonsko morje.

LONDON - Britanski obrambni minister Ben Wallace, ki je prejšnji mesec napovedal, da bo podal odstop ob naslednjem preoblikovanju vlade, je tudi uradno odstopil, so sporočili iz urada premierja Rishija Sunaka. Sunak je v pismu 53-letnemu Wallaceu zapisal, da je "državi služil z odliko". Premier je že imenoval novega obrambnega ministra - Wallacea bo na položaju nasledil dosedanji minister za energetiko Grant Shapps.

SARAJEVO - Parlament Bosne in Hercegovine je v sredo dokončno potrdil pet zakonov, sprejetje katerih je od države zahtevala Evropska unija za začetek pristopnih pogajanj. Zakone, med drugim o svobodnem dostopu do informacij in o tujcih, je po spodnjem domu parlamenta v sredo potrdil še zgornji dom.