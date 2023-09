Mednarodna šola v Mariboru začenja s šestimi učenci

Maribor, 1. septembra - Na Osnovni šoli Leona Štuklja Maribor so danes začeli izvajati prvi mednarodni osnovnošolski program v tem delu države. Trenutno je vanj vpisanih šest otrok, a na šoli in občini pričakujejo, da bo število šolarjev čez leto raslo. Po besedah župana Saše Arsenoviča je to velika pridobitev za mesto. "S tem mesto postaja odprto za vse," je dejal.