Golob ob začetku pouka šolarjem zaželel vedoželjnosti, igre, kreativnega učenja in sočutja do vrstnikov

Ljubljana, 1. septembra - Predsednik vlade Robert Golob je šolarjem ob začetku šolskega leta zaželel vedoželjnosti, igre, kreativnega učenja in sočutja do vrstnikov. Poleg tega pa še veliko prebranih odličnih knjig, ki so naše spremljevalke na popotovanjih domišljije in novih dogodivščin. "Bodite srčni, radovedni in pogumni," je zapisal v poslanici.