Varhelyi: Pri širitvi EU ne gre toliko za datume, ampak bolj za izpolnjevanje obveznosti

Toledo, 31. avgusta - Pri širitvi Evropske unije ne gre toliko za določanje datumov, ampak predvsem za vprašanje volje in izpolnjevanja obveznosti, je evropski komisar za širitev Oliver Varhelyi dejal v današnjem odzivu na izjavo predsednika Evropskega sveta Charlesa Michela, da bi morale biti EU in bodoče članice na širitev pripravljene do leta 2030.