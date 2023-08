Pregled - šport, 30. 8. (sreda)

OKINAVA - Košarkarji Slovenije so zabeležili še tretjo zmago v prvem delu svetovnega prvenstva na Japonskem. Premagali so Zelenortske otoke z 92:77, v petek pa jih čaka ključna tekma za četrtfinale proti Avstraliji. Zmaga proti Avstraliji bi Sloveniji že prinesla nastop v četrtfinalu v Manili, medtem ko ji zmaga zgolj proti Nemčiji še ne zagotavlja napredovanja, saj lahko pride do kroga treh ekip. V četrtfinale bosta napredovali le prvi dve reprezentanci.Luka Dončić je bil z 19 točkami znova prvi strelec tekme in je s povprečjem 30 točk še naprej prvi strelec svetovnega prvenstva. Sledili so mu Klemen Prepelič, ki je dosegel 18 točk, ter Bine Prepelič in Aleksej Nikolić z enajstimi.

OKINAVA - Na svetovnem prvenstvu v košarki, ki poteka na Japonskem, Filipinih in v Indoneziji, so znani vsi udeleženci drugega dela tekmovanja. V tem bo igralo 16 ekip v štirih skupinah, med njimi bo tudi Slovenija, ki jo čakata tekmi v skupini K z Avstralijo in Nemčijo. V tej skupini bo še Gruzija.

Skupino I sestavljajo Dominikanska republika, Portoriko, Srbija in Italija, skupino J ZDA, Črna gora, Litva in Grčija, skupino L pa

Španija, Latvija, Kanada in Brazilija. Tiste ekipe, ki si niso zagotovile napredovanja, pa bodo v skupinah M, N, O in P igrale tekme za razvrstitev od 17. do 32. mesta. Slovenija bo tekmo z Avstralijo igrala v petek ob 14.10, z Nemčijo pa v nedeljo ob 13.10.

VARNA - Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na evropskem prvenstvu uspešno začela branjenje srebra s prejšnjih dveh prvenstev. V bolgarski Varni je na svoji prvi tekmi v skupini B s 3:1 premagala neugodno Ukrajino.Tako kot pred letom na SP V Ljubljani pa tudi tokrat varovanci Gheorgheja Cretuja poti 13. reprezentanci sveta niso imeli lahkega dela. Tekmeci so prvi niz celo dobili, v drugih dveh pa grozili vse do konca. A v odločilnih trenutkih so naredili preveč napak, kar so Slovenci, sicer kakovostnejša ekipa, znali izkoristiti. V četrtem nizu pa so favoriti hitro prišli do visokega vodstva desetih točk, Cretu je lahko ponudil priložnost tudi nekaterim rezervistom, ki so nekaj prednosti zapravili, a niz se je vseeno končal z zmago 25:20.

Slovenci bodo po dnevu premora naslednjo tekmo odigrali v petek, ko bo njihov tekmec Finska.

BRUSELJ - V četrtfinalu ženskega evropskega odbojkarskega prvenstva ni bilo presenečenj, tako da bodo v polfinalu igrale reprezentance, ki so jih strokovnjaki tam videli že pred začetkom prvenstva. Danes sta se v Bruslju Nizozemski in Italiji pridružili Turčija, s 3:0 je ugnala Poljsko, in Srbija, ki je bila s 3:1 boljša od Češke. Polfinale v Bruslju bo na sporedu v petek, Turčija se bo v njem pomerila z Italijo, Nizozemska pa s Srbijo.

TALLIN - Svetovni podprvak v metu diska Kristjan Čeh je na atletskem mitingu v estonskem Tallinnu z 68,39 metra zmagal in na prvi tekmi po svetovnem prvenstvu v Budimpešti prepričljivo ugnal tam zlatega Šveda Daniela Stahla. Olimpijski zmagovalec je za drugo mesto vrgel 66,89 m.

ZÜRICH - Tina Šutej, edina slovenska predstavnica na atletski diamantni ligi v Zürichu v Švici, je v skoku s palico, ki je potekal v dvorani, osvojila sedmo mesto s 4,51 metra. Zmagala je s 4,91 m in najboljšim izidom sezone na svetu Avstralka Nina Kennedy, zlata na nedavnem svetovnem prvenstvu v Budimpešti. Večina tekmovanj bo v četrtek na stadionu Letzigrund, le skok s palico je bil v glavnem poslopju železniške postaje Wannerhalle v Zürichu.

MADRID - Avstralec Kaden Groves je zmagovalec pete etape kolesarske dirke po Španiji. Na 186,2 km dolgi trasi od Morelle do Burriane je slavil po sprintu glavnine in ugnal Italijana Filippa Ganno in Belgijca Driesa Van Gestla. Od Slovencev je na najvišje posegel Matevž Govekar z 18. mestom. Favoriti so preživeli miren dan v sedlu, je pa šest bonifikacijskih sekund na vmesnem sprintu vzel Belgijec Remco Evenepoel in povišal vodstvo v skupnem seštevku. V njem ima zdaj 11 sekund naskoka pred Špancem Enricom Masom, slovenski as Primož Roglič pa je napredoval na sedmo mesto, a po novem zaostaja 43 sekund. V etapi je zasedel 62. mesto. Mesto pred njim je bil Jan Tratnik, Domen Novak pa je zabeležil 144. izid. Jutri bo na sporedu zahtevna etapa od La Vall d'Uixoja do Pica del Buitre oziroma gorskega cilja do observatorija Javalambre.

NEW YORK - Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je v 2. krogu odprtega prvenstva ZDA v New Yorku z nagradnim skladom 60 milijonov evrov premagala Lauren Davis iz Združenih držav Amerike s 6:7, 6:4 in 6:3.Juvan, trenutno 145. igralka na svetovni jakostni lestvici WTA, se je po letih 2020 in 2021 tretjič prebila v 2. krog OP ZDA. Na dosedanjih turnirjih za grand slam je najvišje prilezla do 3. kroga, to ji je uspelo v Melbournu 2021 ter dvakrat v Wimbledonu v letih 2021 in 2022. V 3. krogu pa Kajo Juvan najverjetneje čaka prva nosilka, Poljakinja Iga Swiatek, ki bo v kratkem začela dvoboj z Avstralko Darjo Saville.

NEW YORK - Srbski teniški zvezdnik Novak Đoković se je brez naprezanja prebil v 3. krog odprtega prvenstva ZDA v New Yorku. V 2. krogu turnirja z nagradnim skladom 60 milijonov evrov je drugi nosilec s 6:4, 6:1 in 6:1 odpravil Španca Barnabeja Zapato Mirallesa. V moški konkurenci pa je v 2. krogu presenečenje pripravil Švicar Dominic Stricker, ki je ugnal petopostavljenega Grka Stefanosa Cicipasa s 7:5, 6:7, 7:6, 6:7 in 6:3. Od nosilk je spodletelo 19., in sicer Brazilki Beatriz Haddad Maia, ki jo je s 7:6 in 7:5 premagala domačinka Taylor Townsend.

ČESKE BUDEJOVICE - Slovenska kajakaša v spustu na divjih vodah Ana Šteblaj in Anže Urankar sta zmagala na tekmi svetovnega pokala, ki poteka v Čeških Budejovicah. Slovenski uspeh je s četrtim mestom med kajakaši dopolnil Nejc Žnidarčič, ki je za bronom zaostal 43 stotink sekunde.

LJUBLJANA - Tomaž Jontes je postal novi generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije. Na predlog predsednika OKS Franje Bobinca ga je z aklamacijo danes potrdil izvršni odbor slovenskega olimpijskega gibanja pred skupščino OKS v Celju. Ekonomist Jontes je zamenjal dosedanjega generalnega sekretarja Blaža Perka, ki ostaja zaposlen v OKS. Jontes, ki je postal četrti generalni sekretar v zgodovini OKS, je dolga leta delal v vodstvu marketinga Telekoma, bil je tudi podpredsednik uprave te družbe, v OKS pa je več let vodil marketinško komisijo. Po lanskih predsedniških volitvah v OKS je zaposlen v slovenski krovni športni organizaciji in je bil doslej odgovoren za projekt olimpijskih iger v Parizu prihodnje leto.