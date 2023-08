Pregled - svet, 30. 8. (sreda)

KIJEV - Ukrajinska prestolnica Kijev je bila ponoči tarča silovitega ruskega obstreljevanja z manevrirnimi raketami in droni, v katerem sta bili ubiti najmanj dve osebi. V ruskih napadih na Ukrajino je bilo ponoči skupno ubitih najmanj šest oseb, več kot 15 pa je bilo ranjenih. O smrtnih žrtvah so poleg Kijeva poročali iz regij Doneck in Sumi, o ranjenih pa tudi v Zaporožju, kjer je bilo poškodovanih več kot 20 stavb.

MOSKVA - Ruske oblasti so sporočile, da jim je ponoči uspelo odbiti več napadov z droni v več regijah po državi. Ni pa jim uspelo preprečiti napada na vojaško letališče v bližini kraja Pskov, okoli 30 kilometrov od meje z Estonijo. V napadu so bila po poročanju ruskih medijev poškodovana štiri vojaška transportna letala, še dve letali pa je zajel požar. Zaradi napadov so na letališču, ki deluje tudi v civilne namene, odpovedali več letov.

TOLEDO - V okviru misije EU so doslej izurili 25.000 ukrajinskih vojakov, tako da bo cilj 30.000 dosežen že do konca oktobra, je po zasedanju obrambnih ministrov unije povedal visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. Omenjen je bil tudi predlog o vzpostavitvi posebnega sklada za vojaško pomoč Ukrajini v okviru evropskega mirovnega instrumenta v višini do 20 milijard evrov za obdobje 2024-2027. Borrell je izrazil upanje, da bo dogovor o tem dosežen do konca leta.

TOLEDO - Evropska unija pripravlja sankcije proti pučistom, ki so konec julija izvedli vojaški udar v Nigru, je po zasedanju obrambnih ministrov EU povedal visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell. Dodal je, da so ministri zagotovili podporo Gospodarskemu združenju zahodnoafriških držav (Ecowas) pri njenem odzivanju na udar v Nigru. EU je takoj po udaru ustavila tudi vso vojaško podporo tej srednjeafriški državi.

LIBREVILLE - V Gabonu je vojska izvedla vojaški udar in prevzela nadzor nad to afriško državo. Razpustili so vse institucije v državi in do nadaljnjega zaprli vse meje, za začasnega predsednika pa razglasili poveljnika predsedniške garde Brica Oliguija Nguemo. Razveljavili so tudi ravno razglašene rezultate sobotnih predsedniških volitev, na katerih je po podatkih volilne komisije zmagal sedanji predsednik Ali Bongo Ondimba. Tako kot opozicija je tudi vojska ocenila, da volitve niso bile transparentne ali kredibilne.

LIBREVILLE - Odstavljeni predsednik Gabona Ali Bongo Ondimba je le nekaj ur po državnem udaru mednarodno skupnost zaprosil za pomoč. Novoimenovani začasni vodja države Brice Oligui pa je medtem sporočil, da je "predsednik odšel v pokoj" in pojasnil, da so ga odstavili, ker je v državi že dlje časa vladalo vsesplošno nezadovoljstvo. Iz sveta so se medtem zvrstile obsodbe državnega udara, med drugim so puč obsodili predstavniki ZN, EU in ZDA, izrazi zaskrbljenosti pa so prišli tudi s Kitajske in iz Rusije.

MOSKVA - Iz Kremlja so sporočili, da preiskovalci preučujejo možnost, da je bilo letalo, na katerem je bil vodja ruske najemniške vojaške skupine Wagner Jevgenij Prigožin, sestreljeno namerno. Zaradi te domneve tudi zavračajo možnost mednarodne preiskave. Govorec Kremlja Dmitrij Peskov je pojasnil, preiskovalci še niso sprejeli uradnih zaključkov glede tega, kaj se je zgodilo, in da preiskava še poteka.

MIAMI - Orkan Idalia je dosegel severozahod ameriške zvezne države Florida in povzročil razdejanje. Zaradi obilnih padavin je ponekod poplavljalo, vetrovi pa so divjali s hitrostjo okoli 215 kilometrov na uro. Brez elektrike je ostalo okoli 250.000 gospodinjstev, za oceno škode je še prezgodaj. Guverner Ron DeSantis je sporočil, da smrtnih žrtev za zdaj niso potrdili, čeprav so se pred tem pojavila poročila, da sta v prometnih nesrečah med neurjem umrla dva človeka. Glavnina orkana je medtem na poti proti Georgii skorajda že zapustila Florido.

PEKING - Britanski zunanji minister James Cleverly je med obiskom na Kitajskem dejal, da je na vsakem od srečanj s kitajskimi predstavniki izpostavil vprašanje človekovih pravic. Dodal je, da se o teh vprašanjih veliko razpravlja tudi v Združenih narodih, in da bo sam tudi v prihodnje opozarjal nanje. Kitajski zunanji minister Wang Yi pa je poudaril, da sta dialog in sodelovanje ključni besedi kitajske politike do Londona. Obenem je izpostavil, da se v kitajsko-britanskih odnosih občasno pojavljajo šumi.

RIM - Italijanska premierka Giorgia Meloni je EU pozvala k dialogu z državami severne Afrike za reševanje problema migracij v Evropi. Ponovno je opozorila, da je Italija pod velikim migracijskim pritiskom, državljani pa od vlade zahtevajo takojšnje rešitve. V luči tega je italijanska vlada že začela vzpostavljati centre za repatriacijo migrantov. Prvi naj bi začel delovati v petek v mestu Pozzallo.

MADRID - Alberto Nunez Feijoo, vodja španske konservativne Ljudske stranke (PP), ki je na julijskih volitvah dobila največ glasov, se je srečal z rivalom iz vrst socialistov in premierjem Pedrom Sanchezom. Ponudil mu je dogovor, v skladu s katerim bi vlado sestavila PP, toda le za dve leti, nato bi sledile nove volitve. Ob tem naj bi največji španski stranki podpisali šest sporazumov, s katerimi bi po Feijoojevih besedah rešili temeljne težave v Španiji. Sanchez je ponudbo zavrnil.

STRASBOURG - Privilegiji, ki jih imajo Bošnjaki, Hrvati in Srbi v Bosni in Hercegovini, spodkopavajo demokratičnost volitev v državi, je v torek v zadevi Slavena Kovačevića razsodilo Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP). S tem je znova ugotovilo, da BiH krši človekove pravice svojih državljanov na volitvah zaradi diskriminacije na etnični podlagi. Do odločitve sodišča so bili kritični predstavniki Hrvatov in Srbov v BiH.

RABAC/SPLIT - Obilne padavine so ponekod v Istri na Hrvaškem povzročile težave. Na območju Rabca, Labina in Raše je poplavilo več ulic, cest in kleti. Po podatkih portala Istramet je na območju Labina v 24 urah padlo 145 litrov dežja na kvadratni kilometer. Pri Splitu pa se je pojavila vodna tromba, ki je bila po radarskih meritvah visoka 12 kilometrov. Ciklon z vremensko fronto, ki že nekaj dni vztraja nad Jadranom, je povzročal nevihte in nalive, predvsem v severnem delu Jadrana, pa tudi v Dalmaciji.

VARAŽDIN/BEOGRAD - Hrvaški policisti so v hiši 66-letnika iz okolice Varaždina v torek odkrili več kosov nezakonitega orožja, od pušk in pištol do bomb in smodnika. Proti osumljencu so vložili kazensko ovadbo in ga priprli. V Srbiji pa so cariniki so v enem od beograjskih skladišč zasegli več kot 112 ton oziroma skoraj 111 milijonov cigaret, vrednih več kot 15,5 milijona evrov. S tem so dvakrat presegli dosedanjo rekordno zasego cigaret, ki je znašala 50 ton.

LONDON - Tehnična napaka v sistemu za nadzor zračnega prometa, zaradi katere je na britanskih letališčih v minulih dneh obtičalo na tisoče potnikov, bo prevoznike stala okoli 100 milijonov funtov oziroma približno 116 milijonov evrov, ocenjujejo v Mednarodnem združenju letalskih prevoznikov (IATA). Motnje so se sicer že umirile, odpovedan je bil le odstotek letov.

OTTAWA - Staroselska skupnost je v bližini nekdanje šole za staroselce Beauval v kanadski provinci Saskatchewan odkrila skoraj sto domnevnih neoznačenih in nedokumentiranih grobov, so v torek sporočili lokalni uradniki. Staroselci, ki naj bi grobove našli s pomočjo podzemnega radarja, ob tem opozarjajo, da bi njihovo število lahko bilo bistveno višje.

CANBERRA - V Avstraliji bo 14. oktobra potekal referendum, na katerem bodo glasovali o priznanju aboriginov in prebivalcev otokov v Torresovi ožini kot avtohtonih prebivalcev, je naznanil avstralski premier Anthony Albanese. Avtohtoni prebivalci Avstralije bi s tem lahko dobili tudi pravico posvetovalnega glasu pri zakonih, ki vplivajo na njihove skupnosti.