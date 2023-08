Portorož in Piran poplavljena v močnem nalivu

Portorož/Piran, 30. avgusta - Močne popoldanske nevihte, ki so zajele del Obale, so povzročile, da je voda zalila nekatere ceste in podhode, med drugim v Piranu in Portorožu. Meteorna voda je zalila tudi številne objekte, po informacijah N1 je poplavilo tudi vrtec v Luciji. Na pomoč so priskočila številna gasilska društva.