Zaradi neurja in izjemne količine padavin številne težave v slovenski Istri

Koper, 28. avgusta - V slovenski Istri se je okrog poldneva razbesnelo neurje. Po podatkih agencije za okolje (Arso) je na merilnem mestu Koper danes do 15.30 padlo 173 milimetrov dežja. Padavine so napovedane tudi v naslednjih urah in jutri, zato regijski štab civilne zaščite opozarja občane, naj se ne zadržujejo blizu rek in hudournikov, ker lahko močno narastejo.