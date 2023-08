Slovenija in Črna gora s skupnim naročilom brezpilotnih letalnikov

Ljubljana, 30. avgusta - Državni sekretar na ministrstvu za obrambo (Mors) Damir Črnčec in njegov črnogorski kolega Krsto Perović sta danes podpisala dogovor med ministrstvoma za obrambo obeh držav o sodelovanju na področju vojaškega izvidništva in opazovanja ter nadzora iz zraka. Dogovor je podlaga za skupno nabavo brezpilotnih letalnikov belin, so sporočili z Morsa.