Na poslovnem forumu o gospodarskem sodelovanju med Slovenijo in Črno goro

Podgorica, 21. februarja - Inštitut za strateške rešitve je z agencijo Spirit Slovenija in partnerji v Podgorici danes pripravil slovensko-črnogorski poslovni forum. V središču razprave so bili gospodarska integracija Zahodnega Balkana, soočenje z regionalnimi izzivi ter izkoriščanje poslovnih priložnosti, ki jih ponuja sodelovanje med državama, so sporočili z inštituta.