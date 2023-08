Pregled - šport, 29. 8. (torek)

BRDO PRI KRANJU - Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je na Brdu pri Kranju predstavil seznam igralcev, na katere bo računal na prihajajočih dveh kvalifikacijskih tekmah za evropsko prvenstvo 2024 7. septembra proti Severni Irski in 10. v San Marinu. Na seznamu večjih presenečenj ni. Po štirih krogih je v skupini H precej izenačeno. Na vrhu sta s po devetimi točkami Finska in Kazahstan, Danska in Slovenija jih imata po sedem, Severna Irska je pri treh, San Marino pa je brez točk. Slovenski nogometaši imajo s San Marinom stoodstotni izkupiček s šestih medsebojnih tekem, s Severno Irsko pa je razmerje slabše. Slovenska vrsta je proti njej dobila le prvo medsebojno tekmo leta 2008, pozneje pa trikrat izgubila z 0:1 in enkrat igrala 0:0.

LJUBLJANA - Predsednik Evropske nogometne zveze (Uefa) Aleksander Čeferin se je odločil za akcijo pomoči žrtvam avgustovskih poplav v Sloveniji. V petek, 15. septembra, ob 20. uri bo stadion v Stožicah na njegovo pobudo gostil dobrodelno tekmo s svetovnimi zvezdniki nogometa, poroča časnik Večer. Kot je zapisal Čeferin, so prihod v Ljubljano že potrdili številni nekdanji nogometni zvezdniki - Gianluigi Buffon, Andrej Ševčenko, Paolo Maldini, Luis Figo, Zvonimir Boban, Javier Zanetti, Eric Abidal, Predrag Mijatović, Vladimir Šmicer, Nemanja Vidić, David James, Giorgos Karagounis, Mario Mandžukić, Mikael Silvestre, Fabio Capello in drugi.

TARRAGONA - Avstralec Kaden Groves je zmagovalec četrte etape kolesarske dirke po Španiji. Na trasi od Andorre la Velle do Tarragone (184,6 km) je bil najboljši v zahtevnem ciljnem sprintu. Primož Roglič (Jumbo-Visma) je v etapi zasedel 26. mesto, ciljno črto pa prečkal deset sekund za zmagovalcem in štiri sekunde za Belgijcem Remcom Evenepoelom (Soudal-Quick Step), vodilnim kolesarjem na dirki. Toda po posodobitvi rezultatov so vsem kolesarjem v zahtevnem in tehničnem zaključku odmerili isti čas. Domen Novak (UAE Team Emirates) je bil danes 90. (+0:51), Jan Tratnik (Jumbo-Visma) je bil 129. (+1:54), Govekar pa je ciljno črto prečkal kot 136. (+2:22).

OKINAVA - Iz Košarkarske zveze Slovenije KZS so sporočili spodbudno novico, kar zadeva poškodbo reprezentanta Jake Blažiča. Ta je na ponedeljkovi tekmi svetovnega prvenstva proti Gruziji obležal na parketu, ko je nanj padel Tornike Šengelia. Kot so pojasnili na KZS, pregledi z magnetno resonanco niso pokazali resnejše poškodbe.

NEW YORK - Tretji igralec svetovne jakostne teniške lestvice ATP, Rus Danil Medvedjev se je gladko prebil v drugi krog odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku, potem ko je v torek s 6:1, 6:1 in 6:0 premagal Madžara Attilo Balasza. Dvoboj je trajal vsega 74 minut. V ženski konkurenci sta nocoj med drugimi napredovali tudi tretja in peta nosilka Američanka Jessica Pegula in Tunizijka Ons Jabeur. Izpadla pa sta lanska polfinalsta Karen Hačanov in Francozinja Caroline Garcia.

ROGAŠKA SLATINA - Predstavniki nogometnega kluba Rogaške so se v družbi odvetniške družbe udeležili sestanka na Nogometni zvezi Slovenije na temo neodigrane prvenstvene tekme v Kopru, so sporočili iz kluba. Kot dodajajo, NZS kljub evidentnemu kršenju pravilnikov s strani predstavnikov zveze ni priznala svoje napake. Rogaška je zato napovedala bojkot naslednje tekme. Tekma 6. kroga s Koprom na Bonifiki bi morala biti v soboto, toda je bila ta odpovedana, saj gostujoča zasedba iz Rogaške Slatine v ekipi ni imela dovolj doma vzgojenih igralcev. Pravila namreč velevajo, da mora vsaka ekipa imeti v kadru za tekmo osem doma vzgojenih igralcev, Rogaška pa jih je po mnenju delegata imela sedem.

ATENE - Grški nogometni klub Panathinaikos, katerega člani so tudi slovenski nogometaši Andraž Šporar, Adam Gnezda Čerin in Benjamin Verbič, bo po minimalnem porazu z 0:1 proti portugalski Bragi na povratni tekmi 4. kroga kvalifikacij za ligo prvakov v letošnji evropski sezoni igral v skupinskem delu evropske lige.

FIRENCE - Odbojkarice Nizozemske in Italije, te so tudi branilke naslova, so prve polfinalistke letošnjega evropskega prvenstva v Belgiji, Italiji, Nemčiji in Estoniji. V uvodnem današnjem četrtfinalu v Firencah so Nizozemke ugnale Bolgarke s 3:0, Italijanke pa so bile prav tako v treh nizih boljše od Francozinj.

MADRID - Potem ko je Luisa Rubialesa začasno suspendirala Mednarodna nogometna zveza Fifa, so se zdaj proti predsedniku obrnili še na lastni zvezi RFEF. Špansko nogometno zvezo sestavlja 19 regionalnih zvez, te pa so zahtevale odstop Rubialesa, ki je s poljubom na usta španske reprezentantke Jenni Hermoso poskrbel za afero po ženskem svetovnem prvenstvu.